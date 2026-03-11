अन्तरराष्ट्रीय

Putin Iran Phone Talk : पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने फोन पर की बात, मध्य पूर्व संघर्ष को कम करने पर जोर

पुतिन-ईरान और ट्रंप-रूस चर्चाओं में मध्य पूर्व और यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान केंद्रित।
Mar 11, 2026, 04:30 AM
पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने फोन पर की बात, मध्य पूर्व संघर्ष को कम करने पर जोर

नई दिल्ली: मध्य पूर्व संघर्ष में जारी संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने फोन पर बातचीत की है। उन्होंने ईरान के खिलाफ इजराइल-अमेरिका के आक्रमण के संबंध में मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा जारी रखी।

जानकारी के अनुसार इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने संघर्ष को जल्द से जल्द कम करने और राजनीतिक माध्यमों से इसका समाधान करने के पक्ष में रूस के सैद्धांतिक रुख की पुष्टि की। मसूद पेजेश्कियन ने ईरान को मानवीय सहायता प्रदान करने सहित रूस के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष पर चर्चा हुई। अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखे हुए है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी रूसी समकक्ष पुतिन के साथ बातचीत हुई।

फ्लोरिडा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने रूसी नेता के साथ बातचीत की पुष्टि की और कहा कि दोनों पक्षों ने मिडिल ईस्ट के हालात पर बात करने से पहले यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा की।

एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, “हां, राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारी तरफ से, उनकी तरफ से बहुत से लोग लाइन पर थे। हम यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे, जो बस एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है।”

ट्रंप ने कहा कि बातचीत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच व्यक्तिगत तनाव पर भी चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस-यूक्रेन के बीच लड़ाई खत्म ना होने में दोनों देशों के नेताओं के बीच का व्यक्तिगत तनाव बड़ी वजह है।

उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच जबरदस्त नफरत है। वे इसे एक साथ नहीं कर पा रहे हैं।” मुश्किलों के बावजूद, ट्रंप ने इस बातचीत को रचनात्मक बताया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “लेकिन मुझे लगता है कि यह उस विषय पर एक सकारात्मक बातचीत थी और हमने जाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट के बारे में बात की।”

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "पुतिन ने बढ़ते संकट में रचनात्मक भूमिका निभाने की ओर संकेत दिया। वह मददगार बनना चाहते हैं।" हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करना मॉस्को की तरफ से ज्यादा मतलब वाला योगदान होगा।

