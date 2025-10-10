अन्तरराष्ट्रीय

Putin Plane Crash Statement : रूस अजरबैजानी विमान की दुर्घटना में हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने को तैयार : पुतिन

पुतिन: अजरबैजान विमान हादसे में रूसी मिसाइल जिम्मेदार हो सकती है, मुआवजे का आश्वासन
Oct 10, 2025, 07:23 AM
मास्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दिसंबर में अजरबैजान के एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह शायद रूसी मिसाइलों के टुकड़े हो सकते हैं, जो हवा में फटी थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह साबित होता है, तो रूस इस नुकसान के लिए मुआवजा देगा।

गुरुवार को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ बैठक के दौरान पुतिन ने विमान दुर्घटना के कारणों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उस समय रूस अपनी सीमा में घुसे तीन यूक्रेनी ड्रोन पर नजर रख रहा था और हो सकता है कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली में "तकनीकी खराबी" के कारण यह दुर्घटना हुई हो।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पुतिन ने कहा कि विमान के पास दो मिसाइलें फटीं, जो शायद उनके ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से फटी थीं। उन्होंने यह भी कहा कि इन मिसाइलों के टुकड़ों से विमान को संभवतः नुकसान हुआ।

पुतिन ने कहा कि ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग के अनुसार, पायलट को रूसी शहर माखचकाला में आपात लैंडिंग करने की सलाह दी गई थी। लेकिन, पायलट ने अपने घरेलू बेस लौटने और फिर कजाकिस्तान जाने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, "जाहिर है, रूस इस दुखद घटना में वह सब कुछ करेगा जो ज़रूरी है, जैसे मुआवजा देना और इसमें शामिल सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी की कानूनी जांच करना।"

अलीयेव ने स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया और कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि यह जांच सभी बातों की निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी।"

अजरबैजान एयरलाइंस द्वारा संचालित एम्ब्रेयर 190 विमान (उड़ान संख्या जेटू-8243) 25 दिसंबर 2024 को अज़रबैजान की राजधानी बाकू से रूस के ग्रोज्नी शहर जा रहा था। यह कज़ाखिस्तान के अकतौ शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 67 लोग सवार थे, जिनमें से 38 लोगों की मौत हो गई।

 

 

