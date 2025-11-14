अन्तरराष्ट्रीय

Punjab WomanMissing : भारत की महिला पाकिस्तान में लापता, प्रकाश पर्व मनाने गई थी सरबजीत कौर

सिख तीर्थयात्रा के दौरान पंजाब की महिला पाकिस्तान में रहस्यमय हालात में लापता
Nov 14, 2025, 02:22 PM
चंडीगढ़: पंजाब के कपूरथला की सरबजीत कौर पाकिस्तान में लापता हो गई। वो गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व (जन्मोत्सव) मनाने 4 नवंबर को जत्थे संग गई थी।

आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 4 नवंबर को 1 हजार 9 सौ 23 तीर्थयात्रियों के जत्थे संग अट्टारी बॉर्डर से वो पाकिस्तान गई थीं। अकाल तख्त साहेब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज इसकी अगुवाई कर रहे थे।

10 दिन पाकिस्तान के गुरुद्वारों में मत्था टेकने के बाद 1,922 तीर्थयात्री लौट आए, लेकिन सरबजीत उसमें नहीं थीं।

उनकी गुमशुदगी के बाद दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां ट्रेस करने में जुटी हैं।

भारत सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में है।

4 नवंबर को, सिख तीर्थयात्री श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान के ननकाना साहिब गए थे। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने कथित तौर पर दिल्ली और लखनऊ के 14 हिंदुओं को सिख जत्थे के साथ यात्रा करने से मना कर दिया था।

पिछले महीने, केंद्र सरकार ने सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे की 10 दिवसीय यात्रा करने और जयंती मनाने की अनुमति दी थी। इससे पहले भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी थी।

हर साल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) सिख श्रद्धालुओं का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजती है ताकि वे सिख धर्म से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारों में, खासकर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर, मत्था टेक सकें।

गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 10 दिवसीय उत्सव में भाग लेने के लिए 2,100 से अधिक तीर्थयात्रियों को वीजा प्रदान किया गया था।

--आईएएनएस

 

 

