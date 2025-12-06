अन्तरराष्ट्रीय

Pretoria Shooting Incident : हॉस्टल में घुसकर बदमाशों ने की फायरिंग, 11 की मौत, 14 घायल

प्रिटोरिया में भीषण गोलीबारी, 11 लोगों की मौत
Dec 07, 2025, 03:56 AM
दक्षिण अफ्रीका: हॉस्टल में घुसकर बदमाशों ने की फायरिंग, 11 की मौत, 14 घायल

जोहान्सबर्ग: दक्षिण अफ्रीका में भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। दक्षिण अफ्रीकन पुलिस सर्विस (एसएपीएस) ने इसकी पुष्टि की है कि शनिवार की सुबह प्रिटोरिया में हुई जानलेवा गोलीबारी में 11 लोग मारे गए और 14 घायल हो गए।

शनिवार सुबह प्रिटोरिया के पश्चिम में एटेरिजविले के सॉल्सविले हॉस्टल में हुई इस गोलीबारी मामले में जानकारी देते हुए एसएपीएस ने कहा, "25 लोगों को गोली लगी, 11 की मौत की पुष्टि हुई, 14 लोग बच गए और सभी अस्पताल में भर्ती हैं। दक्षिण अफ्रीकन पुलिस सर्विस ने तीन अनजान संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। मरने वालों में तीन नाबालिग हैं, जिनमें 3 और 12 साल के लड़के और 16 साल की लड़की शामिल है। बाकी मरने वाले वयस्क हैं।"

स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह घटना सुबह 4:15 बजे के ठीक बाद हुई, लेकिन पुलिस को सुबह करीब 6 बजे अलर्ट किया गया। स्थानीय मीडिया आउटलेट इंडिपेंडेंट ऑनलाइन ने एसएपीएस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रिगेडियर एथलेंडा मैथे के हवाले से कहा, "हमने तुरंत अपने संसाधन भेजे, जिसमें फोरेंसिक और बैलिस्टिक एक्सपर्ट शामिल थे, जो पहले से ही मौके पर थे। हमारे डिटेक्टिव और सीरियस एंड वायलेंट क्राइम यूनिट इस बात की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि इस शूटिंग की वजह क्या हो सकती है।"

मैथे के बयान का हवाला देते हुए, आईओएल ने बताया कि कम से कम तीन अनजान बंदूकधारी हॉस्टल में घुसे, जहां कुछ लोग शराब पी रहे थे, और उन्होंने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

एसएपीएस के प्रवक्ता ने गैर-कानूनी और बिना लाइसेंस वाली शराब की दुकानों की वजह से हो रही बड़ी मुश्किलों के बारे में भी बताया। आईओएल ने अधिकारी के हवाले से कहा, "इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच, हमने देश भर में 11,975 बिना लाइसेंस वाली शराब की दुकानें बंद कर दीं और गैर-कानूनी तरीके से शराब बेचते हुए 18,676 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया।"

पिछले महीने, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में सात लोग मारे गए थे। यह घटना केप टाउन के केप फ्लैट्स इलाके के एक सबअर्ब फिलिप्पी ईस्ट में रोड आर53 पर हुई। घटना में 20 से 30 साल के सात लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।

जोहान्सबर्ग के बाद, केप टाउन में भी हाल के महीनों में गन वायलेंस और गैंग से जुड़ी हत्याओं में बढ़ोतरी देखी गई है। इसकी वजह से सिविल सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी केप प्रांत एक बड़े संकट का सामना कर रहा है।

--आईएएनएस

 

