Poland Belarus Border : पोलैंड का एकतरफा ऐलान, बेलारूस से लगी सीमा करेगा सील

वारसॉ/मिन्स्क: पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि उनका देश गुरुवार आधी रात से बेलारूस के साथ अपनी सीमा पूरी तरह से बंद कर देगा।

मंगलवार को एक सरकारी बैठक से पहले टस्क ने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से, हम बेलारूस के साथ सीमा, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग भी शामिल हैं, गुरुवार आधी रात से शुक्रवार तक बंद कर देंगे।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पोलिश प्रेस एजेंसी के हवाले से बताया कि यह बंद सभी क्रॉसिंगों, खासकर रेलवे क्रॉसिंगों पर लागू होगा।

बेलारूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को, बेलारूस ने रूस-बेलारूस सैन्य अभ्यास जापद-2025 के दौरान लिए गए पोलैंड के फैसले का विरोध किया है।

बेलारूसी पक्ष ने पोलैंड के प्रभारी राजदूत क्रिज्सटॉफ ओजाना को मिन्स्क में तलब किया है और मौखिक विरोध दर्ज कराया है।

बेलारूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पोलैंड के इस एकतरफा कदम से पूरी यूरोपीय संघ-बेलारूस सीमा प्रभावित होने की आशंका है, जिससे लोगों और सामानों की आवाजाही बाधित होगी।

यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सैनिक पोलैंड में तैनात रहेंगे और उनकी संख्या में और वृद्धि हो सकती है।

ट्रंप ने 3 सितंबर को पोलैंड के नए राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक में "पोलैंड की सुरक्षा में मदद" करने का वादा किया था।

जब पत्रकारों से पूछा गया कि क्या वह नाटो के पूर्वी हिस्से में अग्रिम पंक्ति के देश में अमेरिकी सैनिकों को रखने की योजना बना रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, "अगर वे चाहेंगे तो हम वहां और सैनिक तैनात करेंगे।"

नवरोकी ने ट्रंप को उनके देश के साथ निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "ये संबंध मेरे लिए, पोलैंड के लिए और हमारे नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।"

पोलिश प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त की शुरुआत में, अमेरिकी विदेश विभाग ने पोलैंड को एफ-35 लड़ाकू विमानों के रखरखाव, रसद और समर्थन से संबंधित एक पैकेज की संभावित बिक्री को मंजूरी दी थी।

पेंटागन की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) का हवाला देते हुए, रिपोर्टों में कहा गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस इस अनुबंध के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी अनुमानित लागत 1.85 बिलियन डॉलर है।

डीएससीए ने कहा कि यह बिक्री "नाटो सहयोगी की सुरक्षा बढ़ाकर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी, जो यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी हुई है।"