अन्तरराष्ट्रीय

Narendra Modi Israel Visit : इजरायली सोशल मीडिया पर छाए पीएम मोदी: टॉप ट्रेंड में नाम शुमार

इजरायल में पीएम मोदी का नाम ट्रेंडिंग, नेतन्याहू संग दिखी गहरी दोस्ती
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 26, 2026, 11:25 AM
इजरायली सोशल मीडिया पर छाए पीएम मोदी: टॉप ट्रेंड में नाम शुमार

तेल अवीव: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक और उदाहरण इजरायल में भी दिखा, जहां पीएम मोदी का नाम सड़क से संसद और फिर सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड में शामिल रहा।

पीएम मोदी दो दिन के दौरे पर बुधवार को इजरायल पहुंचे। हवाई अड्डे से लेकर होटल, संसद और रात्रि भोज में भी भारत की संस्कृति और विरासत की झलक मिली। तो दूसरे दिन, गुरुवार को, एक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में पीएम मोदी और उनके दौरे से जुड़े विषय छाए रहे। काफी देर तक पीएम मोदी का नाम टॉप पर रहा।

भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये ट्रेंड बताता है कि इजरायल इस दौरे को लेकर कितना उत्साहित है। वहां लोग उनकी राजकीय यात्रा से जुड़ी हर खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जबरदस्त बॉन्डिंग भी इसकी अहम वजह है। बेन गुरियन हवाईअड्डे से लेकर याद वाशेम तक में इस आत्मीय रिश्ते की गहराई झलकी। पत्नी सारा के साथ पीएम मोदी का स्वागत करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने हलके-फुलके अंदाज में पत्नी के आउटफिट और पीएम के स्क्वायर पॉकेट के बीच कनेक्शन की बात कह माहौल को खुशनुमा कर दिया, और कुछ मिनटों की निजी मुलाकात में अपना सच्चा मित्र बताया।

नेसेट में अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दोस्त से बढ़कर अपना भाई तक बताया। उन्होंने उनके साथ बिताए कुछ खास पलों का खुलासा किया और उस चमत्कार का भी जिक्र किया जो दोनों ने दुनिया के सामने कर दिखाया है। उन्होंने कहा, "हमने अपने व्यापार को दोगुना कर दिया है, अपने सहयोग को तिगुना कर दिया है, और अपनी समझ को चौगुना कर दिया है।"

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संसद में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी को ग्रेट फ्रेंड और नेता बताया। जब पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया, तो नेतन्याहू भारतीय वेशभूषा में रंगे दिखे।

ये सब कुछ इजरायल-भारत के गहरे और अटूट रिश्ते की गवाही देता है और शायद इसलिए पीएम मोदी नाम वहां टॉप ट्रेंड में शामिल हो जाता है।

--आईएएनएस

 

 

India-Israel Relationsbilateral relationsIndian Foreign PolicyNarendra Modiinternational diplomacysocial media trendsBenjamin NetanyahuGlobal Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...