PM Modi Congratulates : पीएम मोदी ने चिली के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट को दी बधाई

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जोस एंटोनियो कास्ट रिस्ट को चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिली के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दीं और चिली के साथ सहयोग बढ़ाने में भारत की दिलचस्पी पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने लिखा, “चिली के राष्ट्रपति का पद संभालने पर जोस एंटोनियो कास्ट रिस्ट को बहुत-बहुत बधाई। मैं भारत और चिली के बीच अच्छे और मैत्री संबंधों को और मजबूत करने और व्यापार, तकनीक और एनर्जी में हमारे सहयोग को और गहरा करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं। सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं।”

बता दें, जोस एंटोनियो कास्ट ने बुधवार को तटीय शहर वालपराइसो में नेशनल कांग्रेस बिल्डिंग में हुए एक औपचारिक समारोह में चिली के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। 60 साल के नेता ने वरिष्ठ अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य लोगों की मौजूदगी में हॉल ऑफ ऑनर में आधिकारिक तौर पर पद संभाला।

पूर्व राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने समारोह में हिस्सा लिया और अपने उत्तराधिकारी को पियोचा डे ओ’हिगिंस सौंपा। यह चिली के राष्ट्रपति पद के अधिकार का प्रतीक एक पारंपरिक प्रतीक है।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद, कास्ट ने पास के वीना डेल मार में सेरो कैस्टिलो प्रेसिडेंशियल पैलेस में विदेशी डेलिगेशन के लिए लंच की मेजबानी की। यह चिली के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ा एक आम कार्यक्रम है।

शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय नेता शामिल हुए। इनमें स्पेन के किंग फेलिप VI, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज, पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो, होंडुरास के राष्ट्रपति नासरी असफुरा, कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस, पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना और उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओरसी के साथ-साथ कई देशों के डिप्लोमैट शामिल थे।

कास्ट पेशे से वकील हैं और वह जर्मन मूल के परिवार से आते हैं। वे चिली की दक्षिणपंथी राजनीति में एक अहम हस्ती रहे हैं। उनका राजनीतिक सफर चिली की पोंटिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ, जहां वे जैमे गुजमैन द्वारा शुरू किए गए ग्रेमियल मूवमेंट में शामिल हुए।

बाद में उन्होंने लगभग दो दशक तक दक्षिणपंथी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक यूनियन (यूडीआई) पार्टी के साथ काम किया, जहां उन्होंने नगरपालिका परिषद के सदस्य के तौर पर और बाद में 2002 से 2018 तक कांग्रेस के सदस्य के तौर पर अपनी भूमिका निभाई।

2019 में, कास्ट ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई और एक मजबूत कंजर्वेटिव पॉलिटिकल प्लैटफॉर्म की वकालत की। कास्ट सुरक्षा, इमिग्रेशन के विरोध और कंजर्वेटिव सामाजिक विचारों पर अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। वे चिली में राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं।

2017 और 2021 में राष्ट्रपति चुनाव के नाकाम कैंपेन के बाद, कास्ट ने अपनी तीसरी कोशिश में जीत हासिल की। पिछले साल दिसंबर में हुए रनऑफ चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार जीनेट जारा को हराया।

--आईएएनएस