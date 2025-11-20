अन्तरराष्ट्रीय

Monitoring G20 Summit : प्रधानमंत्री मोदी इस सप्ताह जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन और आईबीएसए बैठक में होंगे शामिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 20, 2025, 07:23 AM
प्रधानमंत्री मोदी इस सप्ताह जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

नई दिल्ली/जोहान्सबर्ग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में 21-23 नवंबर को 20वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि यह वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला लगातार चौथा जी-20 शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी-20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आयोजित भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे।

जोहान्सबर्ग में ग्रुप ऑफ 20 (जी20) नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी तरफ से किए गए निरंतर प्रयासों और योगदान की सराहना की थी।

उन्होंने आईएएनएस को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि यह सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री मोदी का अफ्रीकी महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बहुत सम्मान है। दक्षिण अफ्रीका में उनका बहुत सम्मान किया जाता है और हम उन्हें एक महत्वपूर्ण वैश्विक नेता के रूप में देखते हैं, जो अफ्रीका सहित वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक दशक से भी कम समय में प्रधानमंत्री मोदी की यह चौथी दक्षिण अफ्रीका यात्रा होगी। मुझे लगता है कि वह दक्षिण अफ्रीका की सबसे अधिक बार यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत दक्षिण अफ्रीका सहित अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करने के प्रयासों का नेतृत्व किया था। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान एक मील का पत्थर कहा जाएगा।

बता दें कि जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 22 और 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर और आर्थिक केंद्र जोहान्सबर्ग में होने वाला है।

--आईएएनएस

 

 

foreign policyG20 SummitInternational RelationsIndia South AfricaGlobal DiplomacyIBSA CooperationGlobal South

Related posts

Loading...

More from author

Loading...