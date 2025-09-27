अन्तरराष्ट्रीय

PM Modi Odisha Visit : युवाओं ने कहा- पीएम के नेतृत्व में देश को मिल रही नई दिशा

पीएम मोदी झारसुगुड़ा में परियोजनाओं का शुभारंभ और युवाओं से संवाद करेंगे
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 27, 2025, 10:13 AM
प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा : युवाओं ने कहा- पीएम के नेतृत्व में देश को मिल रही नई दिशा

भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर झारसुगुड़ा के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी शनिवार को ओडिशा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही, वे झारसुगुड़ा में आयोजित सम्मेलन में युवाओं से संवाद करेंगे।

फिलहाल, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से लोग खुश हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी के आगमन से राज्य को नई परियोजनाओं और विकास की योजनाओं का तोहफा मिलेगा।

मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि ओडिशा के लिए यह गौरव का दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा पधार रहे हैं। जहां भी मोदी जी जाते हैं, वहां लोगों में उत्साह बढ़ता है।

प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के साथ वे ओडिशा के विकास को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। नित्यानंद गोंड ने बताया कि युवा सम्मेलन में प्रधानमंत्री का फोकस युवाओं को सशक्त बनाने पर रहेगा, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्र भी प्रगति करेगा।

अभिनेता से राजनेता बने भाजपा विधायक सिद्धांत महापात्रा ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व और खुशी का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार ओडिशा आ रहे हैं। इस बार उन्होंने पश्चिमी ओडिशा, झारसुगुड़ा को चुना है। वे युवाओं से संवाद करेंगे और राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कई उपहार और नई पहल लेकर आएंगे।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा ठोस योजनाओं व विजन के साथ आते हैं और यहां से कुछ सार्थक दिए बिना नहीं लौटते। उनके परिश्रम और समय के सदुपयोग से युवा प्रेरणा ले सकते हैं।

भाजपा समर्थक सुभाष नायक ने कहा कि झारसुगुड़ा में भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हैं। उनके नेतृत्व ने देश को नई दिशा दी है। हमें विश्वास है कि उनका विजन युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा, रोजगार बढ़ाएगा और ओडिशा के साथ पूरे देश के भविष्य को मजबूत करेगा। युवा सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के लिए आशा और प्रेरणा का आंदोलन है।

गोपाल टांडी ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सेवा पर्व का हिस्सा बनने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रत्यक्ष सुनने आया हूं। अब तक उन्हें टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देखा था, लेकिन पहली बार उन्हें वास्तविक तौर पर देखने का अवसर मिलेगा। उनके शब्द हमें और समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा देंगे। यह मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं झारसुगुड़ा में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बन रहा हूं।

इसी तरह सूरज कुमार पटेल ने कहा कि 7 साल बाद पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। हम सभी बेहद उत्साहित हैं। हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने पहुंचे हैं।

 

 

Indian Prime MinisterBJP politicsJharsuguda ProjectsDouble engine governmentPM Modi Odisha VisitOdisha DevelopmentYouth Conference

Related posts

Loading...

More from author

Loading...