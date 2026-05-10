PM Modi Hyderabad Visit : पीएम मोदी का कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा, 9,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। इस दौरान वह बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह लगभग 11 बजे बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वह हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, जहां दोपहर लगभग 3 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

श्री श्री रवि शंकर द्वारा 1981 में स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग एक वैश्विक स्वयंसेवी संगठन के रूप में विकसित हुआ है, जो 182 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री मोदी संगठन की 45वीं वर्षगांठ के समारोह के साथ-साथ श्री श्री रवि शंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में भी शामिल होंगे।

बेंगलुरु कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, वह मानसिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी सेवा पहलों का भी शुभारंभ करेंगे।

हैदराबाद में प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी को मजबूत करने, रसद व्यवस्था में सुधार लाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

प्रमुख परियोजनाओं में से एक के तहत प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद-पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूबनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-167 के चार लेन निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की लागत 3,175 करोड़ रुपये से अधिक है। इससे यात्रा का समय लगभग डेढ़ घंटे कम होने की उम्मीद है, साथ ही तेलंगाना और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में संगारेड्डी जिले में ज़हीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखेंगे। 3,245 एकड़ में फैली इस परियोजना को 2,350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है। इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे, जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क को पीएम मित्रा योजना के तहत लगभग 1,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के "5एफ" विजन (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन) के तहत भारत के वस्त्र क्षेत्र को मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री लगभग 1,535 करोड़ रुपये की रेल अवसंरचना परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें काजीपेट-विजयवाड़ा मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना के 118 किलोमीटर लंबे खंड और काजीपेट रेल अंडर बाईपास परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना और परिचालन दक्षता में सुधार लाना है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित मलकापुर टर्मिनल परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस टर्मिनल की स्थापना पेट्रोलियम उत्पादों की हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने और क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए की गई है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रधानमंत्री हैदराबाद स्थित सिंधु अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कैंसर उपचार पर केंद्रित एक मल्टी स्पेशियलिटी वाला गैर-लाभकारी संस्थान है, जो 21 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसमें 1,500 बिस्तर, 29 ऑपरेशन थिएटर और 33 से अधिक स्पेशलिटीज से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

बयान के अनुसार, ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के "विकसित तेलंगाना, विकसित भारत" के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जिसमें एकीकृत अवसंरचना विकास, आर्थिक प्रगति और जीवन की बेहतर गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

--आईएएनएस