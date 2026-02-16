अन्तरराष्ट्रीय

PM Modi Meet Emmanuel Macron : पीएम मोदी और मैक्रों की कल होगी मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रणनीतिक साझेदारी की करेंगे समीक्षा

मोदी-मैक्रों की मुंबई में बैठक, भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और एआई इम्पैक्ट समिट पर चर्चा
Feb 16, 2026, 08:39 AM
नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी 2026 को मुंबई जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलेंगे। पीएम मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17-19 फरवरी 2026 तक भारत के ऑफिशियल दौरे पर रहेंगे। वे भारत में हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यह राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा होगा।

17 फरवरी को दोपहर करीब 3:15 बजे, दोनों नेता मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग के दौरान, वे भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा करेंगे। उनकी बातचीत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और इसे नए और उभरते क्षेत्र में और डाइवर्सिफाई करने पर फोकस होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों क्षेत्रीय और वैश्विक इंपॉर्टेंस के मुद्दों पर भी विचारों का लेन-देन करेंगे।

शाम करीब 5:15 बजे, दोनों नेता भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, स्टार्ट-अप्स, रिसर्चर्स और दूसरे इनोवेटर्स की एक मीटिंग को संबोधित करेंगे।

इस दौरे के दौरान दोनों नेता हॉरिजोन 2047 रोडमैप में बताए गए कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें इंडो-पैसिफिक में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेता भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन करने के लिए मुंबई में उपस्थित होंगे। इस इवेंट को दोनों देशों में पूरे साल 2026 तक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति मैक्रों 19 फरवरी को नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे।

बता दें फ्रांस भारत में 16 फरवरी से शुरू होने जा रही इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो समिट में भी भागीदारी कर रहा है। पीएम मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। इस इवेंट में 13 देशों के प्रतिनिधि भी होंगे, जो एआई इकोसिस्टम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग दिखाएंगे। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

वहीं 17 फरवरी को भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संवाद होने जा रहा है, जिसकी दोनों देशों के रक्षा मंत्री सहअध्यक्षता करेंगे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस की एच 125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।

भारत और फ्रांस के बीच यह 6वां वार्षिक संवाद है। यह संवाद बेंगलुरु में 17 फरवरी को होगा। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की पूरी समीक्षा होगी, खासकर रक्षा उद्योग में साझेदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा।

--आईएएनएस

 

 

