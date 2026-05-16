अन्तरराष्ट्रीय

नीदरलैंड में पीएम मोदी का भारतीय प्रवासियों ने किया स्वागत, द हेग में गूंजे भोजपुरी गीत और 'हर-हर मोदी' के नारे

Narendra Modi का द हेग में प्रवासी भारतीयों ने किया भव्य स्वागत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 16, 2026, 10:12 AM
नीदरलैंड में पीएम मोदी का भारतीय प्रवासियों ने किया स्वागत, द हेग में गूंजे भोजपुरी गीत और 'हर-हर मोदी' के नारे

द हेग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान द हेग में भारतीय प्रवासी समुदाय और स्थानीय कलाकारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भोजपुरी गीत गाकर और नारे लगाकर अपना उत्साह व्यक्त किया।

 

 

भारतीय प्रवासियों ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए भोजपुरी गीत "ए राजा जी, एकरे त रहल हा जरूर, मुहूर्त खुबसूरत हो" गाया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर "हर हर मोदी, घर-घर मोदी" और "देश का नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो" जैसे नारों की गूंज सुनाई दी।

 

कार्यक्रम में शामिल नीदरलैंड के कलाकारों ने भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दीं। एक कलाकार ने राम भजन प्रस्तुत करने के बाद आईएएनएस से कहा, "हमने एक सुंदर राम भजन प्रस्तुत किया। पीएम मोदी के सामने प्रस्तुति देना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी। उनकी आंखों में चमक देखना बेहद सुखद था और उनके लिए प्रस्तुति देना सचमुच एक आशीर्वाद जैसा था।"

 

एक अन्य कलाकार ने कहा, "यह एक अनोखा अनुभव था। दुनिया के अग्रणी नेताओं में से एक पीएम मोदी के सामने प्रस्तुति देना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है।"

 

शास्त्रीय कला प्रस्तुत करने वाले कलाकारों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रदर्शन करना उनके लिए 'धन्य क्षण' जैसा था। कलाकारों ने भारतीय दूतावास का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने का मौका मिला।

 

भारतीय मूल के लोगों ने भी पीएम मोदी से मुलाकात को यादगार बताया। एक सदस्य ने कहा, "यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन था। पीएम मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलना सचमुच एक आशीर्वाद जैसा है।"

 

एक अन्य सदस्य ने कहा, "हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वे सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि हमारे लिए सब कुछ हैं। उनसे मिलकर बेहद खुशी हुई।"

 

एक प्रवासी भारतीय ने पीएम मोदी को 'वर्ल्ड लीडर' बताते हुए कहा कि उन्होंने भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इसके अलावा, कई लोगों ने पीएम मोदी से हाथ मिलाने और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने को अपने जीवन का यादगार क्षण बताया।

 

--आईएएनएस

 

 

The HagueNarendra ModiCultural programNetherlands visitIndia AbroadBhojpuri songWorld LeaderIndian DiasporaIndian Communitydiplomatic visit

Related posts

Loading...

More from author

Loading...