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Narendra Modi Hungary Message : पीएम मोदी ने हंगरी चुनाव में जीत पर पीटर मग्यार को दी बधाई, बोले-मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक

हंगरी में टिस्जा पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने पीटर मग्यार को दी शुभकामनाएं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 10:34 AM
पीएम मोदी ने हंगरी चुनाव में जीत पर पीटर मग्यार को दी बधाई, बोले-मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीटर मग्यार और उनकी टिस्जा पार्टी को हंगरी के संसदीय चुनावों में निर्णायक जीत पर बधाई दी। टिस्जा पार्टी की जीत यूरोपीय देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने लिखा, “पीटर मग्यार और टिस्जा पार्टी को आपकी शानदार चुनावी जीत पर दिल से बधाई। भारत और हंगरी गहरी दोस्ती, साझा मूल्यों और हमेशा रहने वाले आपसी सम्मान से जुड़े हैं। मैं आपके साथ मिलकर काम करने और हमारे लोगों की साझा खुशहाली और भलाई के लिए जरूरी भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं।”

यह बधाई संदेश हंगरी के 12 अप्रैल के संसदीय चुनावों के बाद आया है, जिसमें मग्यार टिस्जा पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला है। इस नतीजे से विक्टर ओरबान का 16 साल का शासन खत्म हो गया। फिडेज पार्टी ने लगभग सभी वोटों की गिनती के बाद हार मान ली थी।

चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जो हंगरी के राजनीतिक भविष्य के लिए एक अहम पल के तौर पर देखे जा रहे इस चुनाव में लोगों की मजबूत भागीदारी को दिखाता है। ओरबान 2010 से सत्ता में थे। उन्होंने हंगरी के गवर्नेंस मॉडल को काफी हद तक बदला था और इसे एक असहिष्णु देश बताया था। उनके कार्यकाल में अक्सर यूरोपीय यूनियन के साथ न्यायिक निर्भरता, प्रेस की आजादी और सिविल लिबर्टीज से जुड़ी चिंताओं को लेकर तनाव रहा।

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भारत और हंगरी के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर जोर देता है। भारत-हंगरी के बीच का संबंध दशकों से राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के बावजूद स्थिर रहे हैं। इस संबंध को ऐतिहासिक रूप से “करीबी और दोस्ताना” बताया गया है। भारत और हंगरी के बीच का संबंध साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर बना है, भले ही हंगरी ने कोल्ड वॉर के बाद के दौर में अपनी विदेश नीति को फिर से बनाया हो।

बुडापेस्ट में नई लीडरशिप के चार्ज संभालने के साथ पीएम मोदी ने आपसी सहयोग को गहरा करने की उम्मीद जताई, खासकर भारत-यूरोपीय यूनियन की बड़ी साझेदारी के संदर्भ में।

मैग्यार की जीत को न केवल हंगरी की स्थानीय राजनीति के लिए, बल्कि यूरोप में और भारत जैसे वैश्विक साझेदारी के साथ उसके भविष्य के संबंधों के लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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