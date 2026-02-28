China Philippines Tension : पीएलए के दक्षिणी थिएटर कमांड ने नियमित गश्ती की

बीजिंग: चीनी जन मुक्ति सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड की नौसेना ने 23 से 26 फरवरी तक दक्षिण चीन सागर के समुद्री क्षेत्रों में नियमित गश्ती की। दक्षिणी थिएटर कमांड के प्रवक्ता, नौसेना कर्नल चाई शीछन ने 27 फरवरी को इसकी घोषणा की।

प्रवक्ता ने कहा कि फिलीपींस ने अन्य देशों को उकसाकर तथाकथित "संयुक्त क्रूज" किया और दक्षिण चीन सागर में गड़बड़ पैदा की। इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा। दक्षिणी थिएटर कमांड की सेना दृढ़ता से राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और समुद्री अधिकारों व हित की रक्षा करेगी और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता की रक्षा करेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस