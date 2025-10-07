अन्तरराष्ट्रीय

Piyush Goyal Qatar : पीयूष गोयल ने एमएचएम ग्रुप के चेयरमैन शेख मंसूर अल थानी के साथ की बैठक

पीयूष गोयल की कतर यात्रा, निवेश और व्यापारिक सहयोग पर हुई अहम बातचीत
Oct 07, 2025, 04:23 AM
नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दो दिवसीय 6 से 7 अक्टूबर तक कतर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एमएचएम ग्रुप के चेयरमैन शेख मंसूर अल थानी से मुलाकात की।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि एमएचएम ग्रुप के चेयरमैन शेख मंसूर अल थानी के साथ बैठक की। एक भारतीय स्टार्टअप में ग्रुप के निवेश की सराहना की और भारत के जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रस्तुत आगे के निवेश अवसरों एवं विकास के अवसरों पर चर्चा की।

पीयूष गोयल ने कतर-भारत संयुक्त व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की बैठक में शिरकत की। इस यात्रा से स्पष्ट होता है कि भारत कतर के साथ अपने व्यापार एवं निवेश संबंधों को कितना महत्व देता है। कतर, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

गोयल की यह पहली कतर यात्रा है, जिसमें उनके साथ विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रदर्शन की समीक्षा, मौजूदा व्यापार बाधाओं और गैर-शुल्क मुद्दों का समाधान और व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के अवसरों की तलाश पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है।

वार्ता में प्रस्तावित भारत-कतर एफटीए पर विचार-विमर्श शामिल होने का अनुमान है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा होगी, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और ज्यादा मजबूत होगा। भारत और कतर के बीच बहुआयामी साझेदारी को गहरा करने के उद्देश्य से वित्त, कृषि, पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा भी बैठक का अभिन्न अंग होगा।

 

 

