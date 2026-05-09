Piyush Goyal Meeting : मंत्री पीयूष गोयल और एलवीएमएच ग्रुप की अहम बैठक, भारत में निवेश और उत्पादन बढ़ाने पर जोर

नई द‍िल्‍ली: भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एलवीएमएच ग्रुप मोएट हेनेसी लुई वुइटन के इंटरनेशनल रिलेशंस डायरेक्टर मिस्टर विंसेंट एस्टौक्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

इस चर्चा में भारत में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने, निर्यात बढ़ाने, स्थानीय प्रतिभा में निवेश, भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी संतुलित व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट क‍रते हुए ल‍िखा, ''एलवीएमएच ग्रुप मोएट हेनेसी लुई वुइटन के इंटरनेशनल रिलेशंस डायरेक्टर मिस्टर विंसेंट एस्टौक्स के साथ एक अच्छी मीटिंग हुई। बातचीत भारत में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करके एक्सपोर्ट बढ़ाने, लोकल टैलेंट में इन्वेस्ट करने, भविष्य में मिलकर काम करके भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और बैलेंस्ड और आपसी फायदे वाली ट्रेड पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर फोकस रही।''

इससे पहले मंत्री गोयल ने शुक्रवार को ही फ्रांस की प्रमुख ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी लॉरियल ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान भारत से सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने लॉरियल ग्रुप के दक्षिण एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र के अध्यक्ष विस्मय शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत से उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मंत्री ने कहा कि लॉरियल ने हाल ही में हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी टेक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर शुरू किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के ब्यूटी और पर्सनल केयर सेक्टर में नए अवसरों को बढ़ाने पर विचार किया गया।

इस साल जनवरी में फ्रांस की इस कॉस्मेटिक कंपनी ने हैदराबाद में करीब 383.4 मिलियन डॉलर के शुरुआती निवेश के साथ ब्यूटी टेक और इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की थी।

--आईएएनएस