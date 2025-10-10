अन्तरराष्ट्रीय

Philippines Earthquake Today : फिलीपींस में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी

फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र के दावाओ ओरिएंटल प्रांत में शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया।
Oct 10, 2025, 07:14 AM
नई दिल्ली:फिलीपींस में भूकंप के झटके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार सुबह मिंडानाओ क्षेत्र के दावाओ ओरिएंटल प्रांत में धरती एक बार फिर डोली, जिसके बाद अफरातफरी मच गई। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई।

भीषण भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को तटीय इलाकों से दूर और ऊंचे स्थान पर जाने का आग्रह किया गया है।

फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप मनय शहर से करीब 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर गहराई में आया। भूकंप के दौरान की कुछ वीडियो भी सामने आए हैं।

इसके बाद देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि भूकंप के परिणामस्वरूप स्थानीय समयानुसार 11 बजकर 43 मिनट 54 सेकेंड (स्थानीय समय) तक सुनामी दस्तक दे सकती है।

फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने चेतावनी दी, "सुनामी की लहरें घंटों तक जारी रह सकती हैं। डेटाबेस के आधार पर सामान्य ज्वार से एक मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठने की उम्मीद है और खाड़ियों और जलडमरूमध्य में ये लहरें और भी ऊंची हो सकती हैं।"

प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में फिलीपींस के तटों पर सामान्य ज्वार से 3 मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठने की संभावना है। फिलहाल, भूकंप की वजह से जानमाल के नुकसान से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रशांत 'रिंग ऑफ फायर' के साथ स्थित होने के कारण फिलीपींस में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। शुक्रवार को करीब दो हफ्ते में तीसरी बार धरती कांपी। इससे पहले 7 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जिसकी गहराई 80 किलोमीटर थी।

इसके अलावा 30 सितंबर को आए भूकंप ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई थी। इसमें 72 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 300 लोग घायल हो गए थे। भूकंप की इस घटना में 170,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इस दिन 600 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस हुए थे।

 

 

