Peshawar Attack : धमाकों से दहला पाकिस्तान, पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर में आत्मघाती हमले के बाद हुई गोलीबारी

पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर सुसाइड ब्लास्ट, सुरक्षा अलर्ट तेज
Nov 24, 2025, 06:41 AM
धमाकों से दहला पाकिस्तान, पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर में आत्मघाती हमले के बाद हुई गोलीबारी

नई दिल्ली: पाकिस्तान सुबह-सुबह धमाकों की आवाज से दहल उठा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने इसकी पुष्टि की है। वहीं धमाके के बाद गोलीबारी की घटना भी देखने को मिली।

पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के अनुसार हमला सुबह 8 बजे सद्दार-कोहाट रोड पर हुआ। हमलावरों ने सबसे पहले एफसी हेडक्वार्टर के गेट पर आत्मघाती हमला किया। इस ब्लास्ट के बाद, हमलावरों ने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की लेकिन मारे गए। इस घटना में एफसी के तीन लोग मारे गए, जबकि दो अन्य घायल हो गए।

डॉन ने सीनियर पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि पेशावर में फेडरल कांस्टेबुलरी (एफसी) के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस ऑफिसर डॉ. मियां सईद अहमद ने कहा, "एफसी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। हम जवाब दे रहे हैं और इलाके को घेर लिया गया।"

पाकिस्तानी मीडिया ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि सुसाइड बॉम्बर ने एफसी हेडक्वार्टर गेट पर खुद को उड़ा लिया। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट के बाद फायरिंग की आवाज भी सुनी गई।

सिविलियन पैरामिलिट्री फोर्स का नाम सरकार ने जुलाई में बदलकर फ्रंटियर कांस्टेबुलरी रखा था। फोर्स का हेडक्वार्टर एक भीड़भाड़ वाले इलाके में है, जो एक मिलिट्री कैंटोनमेंट के पास है।

डॉन के अनुसार पाकिस्तान में खासकर केपी और बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले नवंबर में ही इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर सुसाइड अटैक हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए और कम से कम 27 घायल हुए थे। इस्लामाबाद के जी-11 इलाके में जिला और सत्र न्यायालय इमारत के बाहर हुए आत्मघाती हमले में करीब बारह लोग मारे गए और 27 लोग घायल हुए हैं।

गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कोर्ट के बाहर मीडिया को बताया कि दोपहर 12:39 बजे एक "सुसाइड ब्लास्ट" हुआ था। उन्होंने बताया कि इसमें 12 लोग मारे गए और लगभग 27 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इस बारे में हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं।

इनसे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी दोनों ने इस घटना को 'सुसाइड ब्लास्ट' बताया था।

वहीं, रक्षा मंत्री आसिफ ने भी इस घटना को "वेक-अप कॉल" कहा। उन्होंने कहा, "हम युद्ध की स्थिति में हैं। जो कोई भी यह सोचता है कि पाकिस्तानी सेना यह युद्ध अफगान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र और बलूचिस्तान के दूरदराज के इलाकों में लड़ रही है, उन्हें बताना चाहूंगा कि आज इस्लामाबाद जिला अदालतों में हुआ यह आत्मघाती हमला एक वेक-अप कॉल है।"

इससे पहले सितंबर में, खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में एपीसी हेडक्वार्टर पर हुए हमला हुआ था। वहीं कार्रवाई के दौरान छह पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी और पांच आतंकवादी मारे गए।

