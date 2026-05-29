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पीयूष गोयल ने अमेरिका में टॉप बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की, भारत में निवेश पर रहा फोकस

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 29, 2026, 05:49 AM

न्यूयॉर्क/ नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। कनाडा की सफल यात्रा के बाद, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात की और इस दौरान भारत में निवेश बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री ने मास्टरकार्ड के सीईओ मीबैक माइकल से मुलाकात की और डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल सिक्योरिटी और अगली-पीढ़ी के पमेंट सॉल्यूशंस में साझेदारी को गहरा करने को लेकर बातचीत की।

उन्होंने एमनेल फार्मास्युटिकल्स के को-फाउंडर और को-सीईओ चिंटू पटेल से भी मुलाकात की और भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश के अवसरों और भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए गहन सहयोग के रास्तों पर विचार-विमर्श किया।

वारबर्ग पिंकस के चेयरमैन चिप काय के साथ अपनी मुलाकात में गोयल ने बदलते वैश्विक निवेश परिदृश्य और विकास एवं इनोवेशन के प्रमुख चालक के रूप में भारत के उभरने पर चर्चा की।

इसके अलावा, गोयल ने मॉर्गन स्टेनली के चेयरमैन और सीईओ टेड पिक से भी मुलाकात की और चर्चा का मुख्य विषय भारत में दीर्घकालिक निवेश और संस्थागत साझेदारी को मजबूत करना था, साथ ही यह पता लगाना था कि मॉर्गन स्टेनली देश में विभिन्न क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों का लाभ कैसे उठा सकता है।

गोयल ने न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट जनरल द्वारा आयोजित की गई बैठक में 50 से अधिक प्रमुख बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ राउंडटेबल बैठक की और इसमें भारत-अमेरिका ट्रेड, निवेश, इनोवेशन और सप्लाई-चेन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई।

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, "न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा यूस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के सहयोग से आयोजित राउंडटेबल बैठक में 50 से अधिक प्रमुख बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बातचीत की।"

गोयल ने पोस्ट में आगे कहा, "इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की मजबूत विकास, सुधार-प्रेरित कारोबारी माहौल और वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते अवसरों पर प्रकाश डाला गया।"

--आईएएनएस

एबीएस

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