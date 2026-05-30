अन्तरराष्ट्रीय

प्योंगयांग एक चुनौती, दक्षिण कोरिया बढ़ाएगा अपनी रक्षा क्षमता: मंत्री आह्न ग्यु-बैक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 30, 2026, 10:25 AM

सिंगापुर, 30 मई (आईएएनएस)। सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया से मिलने वाली चुनौती को चिंताजनक बताया। रक्षा मंत्री आह्न ग्यु-बैक ने शनिवार को कहा कि बदलते सुरक्षा हालात और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे के बीच सोल अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को और सुदृढ़ करने पर जोर देगा।

रक्षा सम्मेलन में आह्न ने कहा कि उत्तर कोरिया का रूस के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग और यूक्रेन युद्ध से प्राप्त उसका अनुभव न केवल कोरियाई प्रायद्वीप बल्कि पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहा है।

एशियाई सुरक्षा सम्मेलन में आह्न ने कहा, "उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं और यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन चुके हैं।"

उन्होंने बताया, " द रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ अपने गठजोड़ को गति देने के साथ ही अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है।"

आह्न के अनुसार, ‘थ्री-एक्सिस डिफेंस सिस्टम’ जिसमें मिसाइल डिफेंस (केएएमडी), प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक प्लेटफॉर्म ‘किल चेन’ और ‘कोरिया मैसिव पनिशमेंट एंड रिटेलिएशन सिस्टम’ शामिल हैं, को और मजबूत कर रहा है।

रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ विस्तारित प्रतिरोध सहयोग को और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका की संपूर्ण सैन्य क्षमता का लाभ उठाया जा सके।

इसके साथ ही सोल एआई आधारित तकनीकों, ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम के जरिए “स्मार्ट मिलिट्री” विकसित कर रहा है ताकि आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

आह्न ग्यु-बैक ने कहा कि दक्षिण कोरिया सुरक्षा के साथ-साथ उत्तर कोरिया के साथ संवाद की संभावनाओं को भी खुला रखना चाहता है, क्योंकि “स्थायी सुरक्षा केवल शांति के माध्यम से ही संभव है।”

उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण कोरिया अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, सुरक्षा प्रयासों में योगदान देने पर विचार कर रहा है।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...