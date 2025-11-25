अन्तरराष्ट्रीय

पवित्र बुद्ध अवशेषों के प्रति भूटान की सच्ची श्रद्धा से अत्यंत प्रभावित हूं: किरेन रिजिजू

Nov 25, 2025, 07:57 AM

थिंपू, 24 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भूटान के दौरे पर हैं। वह सोमवार को भूटान के पारो हवाई अड्डे पर उतरे।

अपनी यात्रा के क्रम में उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि भूटान नरेश से भेंट करके मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं, पवित्र बुद्ध अवशेषों के प्रति भूटानी जनता की श्रद्धा के लिए धन्यवाद दिया, भारत और भूटान के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंधों की सराहना की, और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की सफलता पर भूटान के नेतृत्व को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि भूटान नरेश ने थिम्पू में पवित्र बुद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी और इस महीने की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री की भूटान की अवसरपूर्ण यात्रा के लिए आभार व्यक्त किया।

इससे पहले किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। रिजिजू ने कहा कि उन्हें भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोबगे से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई।

इस मुलाकात ने भारत-भूटान मैत्री की गहराई और उन मूल्यों को प्रतिबिंबित किया, जिन्हें हम साथ मिलकर कायम रखते हैं।

उन्होंने कहा कि पवित्र बुद्ध अवशेषों के प्रति भूटान की सच्ची श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रभावित हूं, जो हमारे लोगों के बीच सद्भाव और जुड़ाव को प्रेरित करते रहते हैं।

बता दें कि किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत वापस ले जाने के लिए भूटान पहुंचा है, क्योंकि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाए गए थे।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों (नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे) की वापसी के लिए डेलीगेशन को लीड करने के लिए भूटान जा रहा हूं, जिन्हें पब्लिक प्रदर्शनी के लिए भूटान लाया गया था।”

--आईएएनएस

--आईएएनएस

