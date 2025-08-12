पुतिन-ट्रंप की मुलाकात के बाद रूस को संबंध बेहतर होने का भरोसा

मॉस्को, 12 अगस्त (आईएएनएस)। मॉस्को को उम्मीद है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आगामी बैठक द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में मदद कर सकती है, स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव के हवाले से इसकी जानकारी दी।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रूसी दैनिक इजवेस्तिया के हवाले से बताया कि रयाबकोव ने कहा कि अलास्का शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच सीधी यात्री उड़ानों की बहाली सहित विशिष्ट मुद्दों के समाधान को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकता है।

रयाबकोव ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आगामी उच्च-स्तरीय बैठक द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण को गति प्रदान करेगी, जिससे हम हवाई संपर्क बहाल करने जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ सकेंगे।"

ट्रंप ने सोमवार को कहा कि शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी आगामी बैठक एक "अनुभव-आधारित बैठक" होगी। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने स्थल के चयन को "तार्किक" बताया और कहा कि यह वह क्षेत्र है जहां दोनों देशों के आर्थिक हित एक-दूसरे से जुड़ते हैं।

ट्रंप ने कहा कि वह शुक्रवार को पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान यूक्रेन के लिए कुछ क्षेत्र वापस पाने का प्रयास करेंगे। सोमवार को व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, "रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हम उस क्षेत्र का कुछ हिस्सा यूक्रेन को वापस दिलाने का प्रयास करेंगे।"

ट्रंप ने कहा कि भविष्य में होने वाली बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भी शामिल हो सकते हैं, या रूसी और यूक्रेनी दोनों नेता इसमें शामिल हो सकते हैं।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि ट्रंप दोनों नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हैं।

नाटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर ने रविवार को कहा कि यह अभी भी संभव है कि जेलेंस्की शुक्रवार को अलास्का में होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं।

व्हिटेकर ने कहा, "यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लिया जाएगा। अभी भी निर्णय लेने का समय है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके रूसी समकक्ष इस सप्ताह के अंत में अलास्का में वार्ता करने वाले हैं। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन से मुलाकात के दो मिनट के भीतर ही उन्हें पता चल जाएगा कि प्रगति संभव है या नहीं।

ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को पुतिन के साथ बैठक का ऐलान किया था।

अलास्का शिखर सम्मेलन की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, जेलेंस्की ने कहा कि कीव से इनपुट के बिना कोई भी समझौता "डेड डिसीजन" के बराबर होगा।

--आईएएनएस

केआर/