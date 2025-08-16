पुतिन के साथ समझौते की दिशा में 'शानदार प्रगति', जेलेंस्की और नाटो नेताओं से करेंगे बात : ट्रंप

एंकोरेज (अलास्का), 16 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात में "कुछ प्रगति" हुई है और उन्होंने "काफी अच्छी तरक्की" की है। हालांकि, ट्रंप ने यह भी साफ़ किया कि "जब तक कोई समझौता हो नहीं जाता, तब तक उसे समझौता नहीं माना जा सकता।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अलास्का के एंकोरेज में शुक्रवार को हुई शिखर वार्ता के बाद ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही नाटो और अन्य जरूरी लोगों से बात करेंगे। वे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी अलास्का के शुक्रवार के सम्मेलन के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा, "निर्णय उनके ऊपर है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हमारी बैठक बहुत अच्छी रही और कई बिंदुओं पर सहमति बनी। हम अभी अंतिम समझौते तक नहीं पहुंचे, लेकिन इसके लिए अच्छा मौका है।"

ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को उन बातों से 'सहमत' होना होगा जिन पर विदेश मंत्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके प्रशासन के अन्य लोगों ने शुक्रवार को पुतिन के साथ चर्चा की थी। हालांकि, उन्होंने किसी समझौते के ढांचे के बारे में विस्तार से नहीं बताया।

ट्रंप और पुतिन ने अपने बयानों के बाद कोई सवाल नहीं लिया।

पुतिन ने पहले बोलना शुरू किया और करीब आठ मिनट तक बोले। ट्रंप, जो आमतौर पर लंबी और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने जाते हैं, केवल चार मिनट बोले। ट्रंप ने कहा, "मैं अब कुछ फोन कॉल करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि क्या हुआ।"

पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल के वर्षों में अमेरिका-रूस के संबंध खराब हुए हैं। आमतौर पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी नेता की मेजबानी करते हैं, तो पहले अमेरिकी नेता बोलते हैं, फिर मेहमान।

पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए युद्ध के मुख्य कारणों को दूर करना जरूरी है। उन्होंने यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं से "उभरती प्रगति" में दखल न देने को कहा।

पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत सम्मानजनक, रचनात्मक और आपसी सम्मान के माहौल में हुई। पुतिन ने कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ट्रंप ने दावा किया कि अगर वह 2022 में राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में युद्ध नहीं होता। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के बाद उन्हें कई फोन कॉल करने हैं, जिनमें नाटो, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अन्य अधिकारियों से बात शामिल है।

शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ट्रंप का दावा सही है, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था।

पुतिन ने बताया कि 2022 में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को समझाने की कोशिश की थी कि स्थिति को इतना बिगड़ने न दें कि सैन्य कार्रवाई जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो।

पुतिन ने कहा कि ट्रंप और मेरे बीच बहुत अच्छा और भरोसेमंद संपर्क था। मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर आगे बढ़कर हम यूक्रेन संकट को जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं।

अलास्का के एंकोरेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं से कहा कि वे इस प्रक्रिया में दखल न दें। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कीव और यूरोपीय देश सकारात्मक रवैया अपनाएंगे और प्रगति को बाधित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

पुतिन ने शुक्रवार को अलास्का में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूक्रेन की स्थिति हमारी सुरक्षा के लिए बुनियादी खतरों से जुड़ी है। वह यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि संघर्ष की मूल वजहों को दूर किया जाए। वह और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस दिशा में मिलकर काम करने को तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी बातचीत से यूक्रेन में शांति की राह बनेगी। पुतिन ने ट्रंप के साथ अगली मुलाकात मास्को में करने का सुझाव भी दिया। ट्रंप ने इस प्रस्ताव पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसे स्वीकार करना विवादास्पद हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसकी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया।

ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका पुतिन के साथ हमेशा बहुत अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप की जांच ने उनके पहले कार्यकाल में इसे मुश्किल बना दिया।

शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में यूक्रेन पर तीन घंटे की बातचीत के बाद, दोनों नेताओं ने एक बड़ी सफलता की घोषणा की। हालांकि, किसी भी नेता ने समझौते का विवरण नहीं दिया और न ही यह बताया कि युद्धविराम होगा या नहीं।

