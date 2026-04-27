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पश्चिम देश भड़का रहे युद्ध, रूस यूरोप के लिए खतरा नहीं है: क्रेमलिन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 07:15 AM

मॉस्को, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। रूस क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने रविवार को फिर दोहराया कि रूस यूरेशियाई महाद्वीप का एक अहम हिस्सा है और उसे यूरोप के लिए 'मुख्य खतरा' नहीं कहा जा सकता।

रूसी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार, पेसकोव ने वेस्टी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि रूस को प्रोपेगैंडा के लिए एक 'बाहरी दुश्मन' की तरह पेश किया जा रहा है।

पेसकोव ने कहा क‍ि रूस यूरोप के लिए मुख्य खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, रूस एक यूरेशियाई देश होने के नाते यूरोप का ही एक अभिन्न हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अपनी पहचान और मूल्यों को लेकर संकट और गहरा होता जा रहा है। यूरोप के नेता अपनी घरेलू समस्याओं का सारा दोष रूस पर नहीं डाल पाएंगे। रूस ने बार-बार कहा कि उसका यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 24 अप्रैल को कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद से रूस के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है।

उन्होंने कहा क‍ि हम पर खुला युद्ध घोषित किया गया है। कीव शासन को ‘अग्रणी शक्ति’ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सभी जानते हैं कि यह ‘अग्रणी शक्ति’ पश्चिमी हथियारों, खुफिया जानकारी, सैटेलाइट सिस्टम, सैन्य प्रशिक्षण और अन्य मदद के बिना बेकार है।”

यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो का लोन फाइनल कर दिया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने 23 अप्रैल को इसकी घोषणा की। यह लोन दिसंबर 2025 में यूरोपीय परिषद की ओर से तय किया गया था, और इसका इस्तेमाल 2026 और 2027 में यूक्रेन की सबसे जरूरी बजट और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

कोस्टा ने इस महीने की शुरुआत में कहा था क‍ि यूरोप मजबूती से एकजुट होकर और बिना डगमगाए यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि परिषद ने रूस के खिलाफ 20वां प्रतिबंध पैकेज अपनाया है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को कम किया जा सके।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

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