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पश्चिम एशिया संकट पर पेजेश्कियन और ट्रंप से की बात : फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 02:28 PM

लंदन, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों शुक्रवार को एक ऑनलाइन बैठक की मेजबानी करेंगे। पीएम स्टार्मर और मैक्रों के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि उन्होंने मौजूदा हालात को लेकर अपने ईरानी समकक्ष मसूद पेजेश्कियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है।

एक्स पर उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से उन्होंने संयंम बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया, "मैंने इस्लामाबाद में रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने, गलतफहमियों को दूर करने और किसी भी तरह के उकसावे से बचे रहने की अपील की।"

उन्होंने लेबनान को इस सीजफायर की जद में लाने की भी बात कही। बोले- यह खास तौर पर जरूरी है कि सभी पार्टियां सीजफायर का सख्ती से पालन करें और इसमें लेबनान भी शामिल हो।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने होर्मुज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए आगे कहा कि यह भी जरूरी है कि होर्मुज को बिना किसी शर्त के, बिना किसी रोक या टोल के, जल्द से जल्द फिर से खोल दिया जाए। इन हालात में, संबंधित मुख्य पार्टियों के सहयोग से बातचीत जल्द फिर से शुरू हो जानी चाहिए।

इस पोस्ट में उन्होंने पेरिस में आयोजित की जाने वाली कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। बताया कि शुक्रवार को इसका आयोजन होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा जो हमारे साथ मिलकर, बहुपक्षीय और पूरी तरह से डिफेंसिव मिशन में योगदान देने के लिए तैयार हैं, इसका मकसद सुरक्षा हालात के मुताबिक स्ट्रेट में आवागमन की आजादी को फिर से शुरू करना है।

दोनों के कार्यालयों ने भी इस सम्मेलन की पुष्टि की है। बताया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर इस बैठक की अगुवाई करेंगे।

--आईएएनएस

केआर/

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