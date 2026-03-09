पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारतीय एयरलाइंस 50 विमानों के संचालन की बना रही योजना

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हमले का दौर आज भी जारी है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव के बीच भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर करीब से नजर रख रहा है। तनाव की वजह से भारत और पश्चिम एशिया इलाके के बीच हवाई यात्रा पर भी असर पड़ रहा है।

एयरलाइंस मौजूदा हालात को देखते हुए जरूरी ऑपरेशनल बदलाव कर रही हैं ताकि पैसेंजर की सुरक्षा और फ्लाइट ऑपरेशन सही तरीके से चल सकें। मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार सोमवार को भारतीय एयरलाइंस की तरफ से 50 विमानों का संचालन हो सकता है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार 7 मार्च, 2026 के पैसेंजर मूवमेंट डेटा से पता चलता है कि भारतीय कैरियर सेवा द्वारा चलाई गई कुल 51 इनबाउंड फ्लाइट इस इलाके से भारत आईं। 51 विमानों में 8,175 यात्रियों को भारत लाया गया।

मंत्रालय ने बताया कि 8 मार्च 2026 के लिए, इंडियन कैरियर सेवा, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा ने ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और मौजूदा हालात के आधार पर दुबई, अबू धाबी, रास अल खैमाह, फुजैराह, मस्कट और जेद्दा जैसे इलाकों के एयरपोर्ट्स से 49 इनबाउंड फ्लाइट्स का संचालन किया। इसके अलावा, मौजूदा स्थिति के अनुसार, इंडियन कैरियर्स 9 मार्च के लिए 50 विमान की योजना बना रहे हैं।

इसके अलावा, इंडियन कैरियर्स इस इलाके के दूसरे एयरपोर्ट्स पर जमीनी हालात का लगातार अंदाजा लगा रहे हैं, ताकि इन जगहों से ज्यादा विमानों का संचालन हो सके। मंत्रालय एयरलाइंस और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार सहयोग में है। इसके साथ ही हवाई किराए पर भी करीब से नजर रखी जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टिकट की कीमतें सही रहें और इस दौरान कीमतों में कोई बेवजह उछाल न आए।

मंत्रालय की ओर से सभी यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे फ्लाइट शेड्यूल के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइंस के संपर्क में रहें।

बता दें, ईरान की तरफ से पश्चिम एशिया में हमले जारी हैं। बहरीन की सरकारी मीडिया का कहना है कि सित्रा इलाके में हुए ड्रोन हमले में 32 बहरीन के लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के अनुसार एम्प्टी क्वार्टर में शायबा ऑयलफील्ड्स को टारगेट कर रहे कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। यह अरामको की चलाई जाने वाली फैसिलिटी है और यह आम तौर पर एक दिन में दस लाख बैरल से ज्यादा तेल बनाती है।

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि उसने राजधानी रियाद के उत्तर में दो ड्रोन मार गिराए और शहर के डिप्लोमैटिक इलाके को टारगेट कर रहे किसी प्रोजेक्टाइल को भी मार गिराया।

यूएई भी ईरानी हमलों से बच नहीं पाया है। उन्होंने कहा है कि वे फुजैराह इलाके में एक बड़ी आग से निपट रहे हैं, जो किसी तरह के प्रोजेक्टाइल के मलबे से लगी थी जिसे इंटरसेप्ट किया गया था।

ईरान ने इजरायल पर भी हमला किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि आईडीएफ ने कुछ समय पहले ईरान से इजरायल की ओर आ रही मिसाइलों का पता लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईडीएफ से जारी बयान में कहा गया, “डिफेंस सिस्टम खतरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों में, होम फ्रंट कमांड ने संबंधित इलाकों में सीधे मोबाइल फोन पर पहले से निर्देश भेजे हैं।”

