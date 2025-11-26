अन्तरराष्ट्रीय

पीस प्लान पर पुतिन के साथ चर्चा के लिए ट्रंप ने भेजे खास दूत, प्रस्तावित समझौते पर बातचीत को जेलेंस्की तैयार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 26, 2025, 05:56 AM

वाशिंगटन, 26 नवंबर (आईएएनएस)। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्ति की कवायद तेज होती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 सूत्रीय समझौते को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा के लिए अपने खास दूत को मास्को भेजा है। दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी पीस प्लान पर चर्चा के मूड में नजर आ रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "इस पीस प्लान पर फैसला करने की उम्मीद में, मैंने अपने स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का आदेश दिया है। दूसरी ओर, उसी समय पर सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेन के लोगों से मुलाकात करेंगे।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "28 प्वाइंट के वास्तविक पीस प्लान को दोनों तरफ से अधिक इनपुट के साथ फाइनल किया गया है। इस प्लान को अमेरिका ने ड्राफ्ट किया है। असहमति के कुछ प्वाइंट ही बचे हुए हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ड्राफ्ट पर काम कर रहे लोगों की सरहना की और कहा कि उनकी टीम ने पिछले हफ्ते शानदार काम किया। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ये मुलाकात तभी होगी, जब पीस प्लान पर दोनों की मुहर लग जाए या फिर वह आखिरी चरण में हो।

वहीं दूसरी ओर जेलेंस्की ने कहा कि जिनेवा में यूक्रेन और अमेरिका के तैयार किए गए पीस प्लान को और गहरे एग्रीमेंट में बदला जा सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन की नेगोशिएटिंग टीम के साथ प्लान पर चर्चा की थी।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, "इस ड्राफ्ट में दिए गए प्रिंसिपल्स को और गहरे एग्रीमेंट में बदला जा सकता है, और यह हमारे कॉमन इंटरेस्ट में है कि सुरक्षा वास्तविक हो।"

इंटरफैक्स-यूक्रेन न्यूज एजेंसी के अनुसार, इससे पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने कहा कि जेलेंस्की यूक्रेन संकट खत्म करने की शर्तों पर एक जॉइंट एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए ट्रंप से मिलना चाहते हैं।

यरमक ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका, दोनों ही पक्ष प्रस्तावित पीस प्लान के ज्यादातर पहलुओं को लेकर प्रिंसिपल एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। इस दस्तावेज में अमेरिका के मूल 28 सूत्रीय प्रस्ताव से काफी बदलाव किए गए हैं। जेलेंस्की को उम्मीद है कि वे सीधे ट्रंप के साथ इलाके के मामलों पर बातचीत करेंगे।

बता दें कि अमेरिका की ओर से 28 सूत्रीय पीस प्लान प्रपोज करने के बाद अमेरिका, यूक्रेन, और कई यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों ने रविवार को जिनेवा में इस पर चर्चा की थी।

अमेरिकी सेना के एक बयान के मुताबिक, सोमवार और मंगलवार को अमेरिकी सेना के सचिव डेनियल ड्रिस्कॉल ने अबू धाबी में रूसी अधिकारियों के साथ ड्राफ्ट पर बातचीत की।

--आईएएनएस

केके/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...