पर्यावरण संरक्षण में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों ने प्रगति हासिल की : चीनी मंत्री

तियानजिन, 31 अगस्त (आईएएनएस)। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इससे हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास को और बढ़ावा मिला है। यह जानकारी चीन के पर्यावरण उपमंत्री गुओ फांग ने दी।

चीन के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण उप मंत्री गुओ फांग के अनुसार, एससीओ का एक साझा पर्यावरण सूचना मंच बनाया गया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इस मंच के जरिए सदस्य देश आपस में पर्यावरण से जुड़े कानून, नियम, नीतियां, मानक और प्रबंधन प्रणालियां साझा कर सकते हैं। इससे कंपनियों को भी नए बाजारों में काम करने का अवसर मिलेगा।

साल 2021 से अब तक चीन ने पर्यावरण से जुड़े 30 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और तकनीकी बैठकें आयोजित की हैं। इनमें हरित विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इन कार्यक्रमों में करीब 1000 से अधिक विशेषज्ञ और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए।

गुओ ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी है, जो रविवार से सोमवार तक तियानजिन में आयोजित किया जाएगा।

गुओ के अनुसार, चीन ने अपशिष्ट प्रबंधन, सूचनाकरण, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के साथ-साथ जल और पर्यावरण उपचार आदि विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए हैं।

गुओ फांग ने कहा कि एससीओ के ढांचे के अंतर्गत चीन अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर सहमति बनाने, सहयोग बढ़ाने, हरित बदलाव को प्रोत्साहित करने और वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने का काम करेगा।

रविवार से शुरू होने वाला यह दो दिवसीय सम्मेलन एससीओ शिखर सम्मेलन का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे।

