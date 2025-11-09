पूर्वी म्यांमार में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, 12 घायल

यांगून, 9 नवंबर (आईएएनएस)। पूर्वी म्यांमार के शान राज्य में एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। म्यांमार फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1.20 बजे हुआ, जब कार के ब्रेक फेल हो गए और वह कलाव टाउनशिप में सड़क किनारे एक गड्ढे में गिर गई।

अधिकारी ने बताया कि जहाज में सवार 17 लोगों में से दो पुरुष और तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि छह पुरुष और छह महिलाएं घायल हो गईं। कार ताउंग्गी से मांडले जा रही थी।

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और बचाव दल मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों और घायलों को कलाव पीपुल्स अस्पताल पहुंचाया।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 नवंबर को भी म्यांमार के शान राज्य में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी और 7 लोग घायल हुए थे।

उन्होंने बताया कि यह हादसा शान राज्य के केंगटुंग टाउनशिप में हुआ और गाड़ी कथित तौर पर तेज रफ्तार के कारण पलट गई। सभी पीड़ित पुरुष थे। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया।

इससे पहले, 22 अक्टूबर को सेंट्रल म्यांमार के मगवे क्षेत्र में एक कार एक्सीडेंट में पांच लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। यह हादसा मगवे शहर में लोकल टाइम के अनुसार दोपहर करीब 1.30 बजे हुआ, जब तीन लोगों को ले जा रहा एक तेल टैंकर और छह लोगों को ले जा रहा एक हल्का ट्रक आमने-सामने टकरा गए। तेल टैंकर में सवार दो लोगों और ट्रक में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

--आईएएनएस

पीएसके