पूर्वी अफगानिस्तान में धमाका, पुराने युद्धों से बचे डिवाइस के फटने से तीन की मौत

काबुल, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। पूर्वी अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में पिछले युद्धों से बचे एक डिवाइस के फटने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता सईद तैयब हमाद ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस प्रवक्ता सईद तैयब हमाद ने बताया कि यह घटना कामा जिले में एक कबाड़ की दुकान में हुई। जब यह धमाका हुआ, उस दौरान शनिवार की दोपहर को मजदूर घटनास्थल पर काम कर रहे थे। धमाके की वजह से तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने लोगों से कहा है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध चीज दिखे या उनके आसपास कोई चीज मिले, तो वे सुरक्षा अधिकारियों को बताएं।

बता दें, इससे पहले नवंबर में, नंगरहार प्रांत के रोडत जिले में ऐसी ही एक घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। युद्ध के बाद के अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे ज्यादा खनन से प्रदूषित देशों में से एक माना जाता है। चार दशकों से ज्यादा की लड़ाइयों में बचे हुए बिना फटे बम की वजह से देश में अक्सर लोगों, खासकर बच्चों की जान चली जाती है, या फिर वो घायल हो जाते हैं।

1 दिसंबर को, प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता बेलाल उरुजगानी ने कहा कि दक्षिणी अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत में एक बिना फटे बम के फटने से तीन किशोरों की जान चली गई।

सिन्हुआ ने प्रवक्ता के हवाले से बताया कि 13 से 18 साल के पीड़ित शिरखानी इलाके में डिवाइस के साथ खेल रहे थे, तभी उसमें धमाका हो गया।

बिना फटे हथियारों से हुए अलग-अलग धमाकों में, दक्षिणी कंधार और उत्तरी बल्ख प्रांत में बच्चों समेत चार लोग मारे गए और नौ घायल हो गए। 26 नवंबर को, प्रांतीय पुलिस ऑफिस ने एक बयान में कहा कि उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में एक बिना फटे हथियार के धमाके में तीन बच्चों की जान चली गई और दो घायल हो गए।

यह घटना प्रांत के नाहरी शाही जिले में हुई, जब बच्चों को यह डिवाइस मिली और वे इससे खेलने में लगे हुए थे। बयान के मुताबिक, डिवाइस में धमाका हो गया, जिससे तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और दो घायल हो गए थे।

14 नवंबर को, प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता सेदिकुल्लाह सेदिकी ने कहा कि पश्चिमी अफगानिस्तान के बदगीस प्रांत में ऐसी ही घटना में तीन बच्चों की जान चली गई थी। अधिकारी ने बताया कि बच्चों को एक खिलौने जैसा डिवाइस मिला और वे उससे खेलने लगे, लेकिन डिवाइस अचानक फट गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 में पूरे अफगानिस्तान में पिछले युद्धों के बचे हुए, बिना फटे हथियारों के धमाकों में कुल 137 लोगों की जान चली गई, और 330 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

मरने वालों में 125 बच्चे, 10 पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं, जबकि घायलों में 264 बच्चे, 53 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल थीं।

--आईएएनएस

केके/एबीएम