प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के पीएम सितिवेनी राबुका के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और फिजी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक दोनों देशों के बीच वर्षों पुराने मजबूत संबंधों को और अधिक गहराई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, "आज फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। भारत और फिजी के बीच संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज ये तेजी से मजबूत हो रहे हैं।"

पीएम मोदी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "हमारी बातचीत इस मुद्दे पर केंद्रित रही कि हमारी विकासात्मक साझेदारी को और मजबूत कैसे बनाया जाए। हमने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। भारत और फिजी के बीच सांस्कृतिक संबंध हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और हम इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी काम करेंगे।"

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास साझेदारी को नई दिशा देने पर जोर दिया।

दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और रणनीतियों पर भी चर्चा की। इन क्षेत्रों में भविष्य में संयुक्त परियोजनाएं, तकनीकी आदान-प्रदान और नवाचार साझेदारी की संभावनाएं तलाशी गईं।

सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देशों ने आपसी विश्वास और साझेदारी को गहरा करने की बात की।

दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि वे भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग, विकासात्मक पहल और लोक-संपर्क आधारित रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।

