प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए विश्व नेताओं को दिया धन्यवाद

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। देशभर में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी वैश्विक नेताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें और भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेजी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस के साथ अपनी "रणनीतिक साझेदारी" को बेहद महत्व देता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "राष्ट्रपति मैक्रों, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए आपका धन्यवाद। हम फ्रांस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को महत्व देते हैं और अपने नागरिकों के हित में इसे और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी का यह जवाब भारत के स्वतंत्रता दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की शुभकामनाओं के जवाब में आया है। अपने संदेश में मैक्रों ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा को याद किया। उन्होंने भारत-फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद भी जताई।

एक्स पर एक पोस्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लिखा, "भारत के लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं! मुझे इस साल फरवरी में अपने मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में स्वागत करने की यादें ताजा हैं। मैं आगे भी भारत-फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा होते देखने की उम्मीद करता हूं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को धन्यवाद देते हुए कहा कि माले भारत का "मूल्यवान पड़ोसी" है और दोनों देशों के लोग शांति, प्रगति और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण में "निकट साझेदार" हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रपति मुइज्जू, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मालदीव हमारे लिए एक मूल्यवान पड़ोसी और ऐसा करीबी साझेदार है, जो हमारे और पूरे क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण में भागीदार है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे का धन्यवाद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और भूटान के बीच दोस्ती का रिश्ता आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी का यह जवाब भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के जवाब में आया है, जो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दी थीं। तोबगे ने एक्स पर लिखा, "भारत को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दोनों देशों की दोस्ती का जश्न मनाते हैं और शांति, समृद्धि और प्रगति की कामना करते हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मॉरीशस, भारत का एक "रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार" है, जो दोनों देशों के लोगों की प्रगति, समृद्धि और बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम, स्वतंत्रता दिवस पर आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए मैं दिल से आभारी हूं। मॉरीशस हमारे लोगों की प्रगति, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य के लिए किए जा रहे साझा प्रयासों में भारत का एक रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा।"

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत को शुभकामनाएं देते हुए मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम ने कहा कि मॉरीशस, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और एकता जैसे मूल्यों का सम्मान करता है, जिन्हें भारत ने 1947 से अब तक साहस के साथ बनाए रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और मॉरीशस के रिश्ते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित हैं।

