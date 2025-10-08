अन्तरराष्ट्रीय

प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 73वें जन्मदिन की दी बधाई

Oct 08, 2025, 02:57 AM

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार यानी 7 अक्टूबर 2025 को अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और उन्हें उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

पीएम मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं सभी प्रयासों में सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दीं।

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

बता दें कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर बधाई दी थी। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हम अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है।

लेनिनग्राद में व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह शहर नाजी जर्मनी की घेराबंदी से जूझ चुका था। इस जंग ने व्लादिमीर पुतिन के पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन और मां मारिया इवानोव्ना शेलोमोवा को कई जख्म दिए थे।

