प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को 'सुखी वैवाहिक जीवन' की शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली/कैनबरा, 29 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने 'अच्छे मित्र' ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को विवाह की बधाई दी और नवविवाहित जोड़े को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बधाई संदेश में लिखा कि मेरे अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और सुश्री जोडी हेडन को उनकी शादी की बधाई। उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं।

इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कैनबरा के द लॉज में एक निजी समारोह में अपनी साथी जोडी हेडन से विवाह की घोषणा की। इस तरह वे पद पर रहते हुए विवाह करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई नेता बन गए।

शनिवार सुबह एक संयुक्त बयान में अल्बनीज और हेडन ने कहा कि हमें अपने परिवार और करीबी दोस्तों के सामने अपने प्यार और भविष्य में साथ रहने की प्रतिबद्धता को साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

अल्बनीज ने एक्स पर इस समारोह का एक संक्षिप्त वीडियो भी पोस्ट किया, जिसका एक शब्द का शीर्षक था, मैरिड।

स्थानीय मीडिया के अनुसार पेनी वोंग, मार्क बटलर, कैटी गैलाघर, डॉन फैरेल, टोनी बर्क, रिचर्ड मार्ल्स, जिम चाल्मर्स, टिम आयर्स, और जेनी मैकएलिस्टर जैसे कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ-साथ न्यू साउथ वेल्स के सांसद जॉन ग्राहम और जो हेलेन सहित कई नेता इस शादी में शामिल हुए।

ऑस्ट्रेलियाई विपक्षी नेता सुजैन ले ने भी शादी के लिए शुभकामनाएं दीं।

यह शादी अल्बनीज के लिए एक यादगार साल का समापन है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले उन्होंने लेबर पार्टी को भारी चुनावी जीत दिलाई थी और निचले सदन में रिकॉर्ड 94 सीटें हासिल की थीं।

