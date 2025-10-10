प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को दी बधाई, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की समीक्षा की

वाशिंगटन, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उन्हें 'ऐतिहासिक' गाजा पीस प्लान की सफलता पर बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता में हुई 'अच्छी प्रगति' के बारे में भी बात की।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "अपने मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा पीस प्लान की सफलता पर उन्हें बधाई दी। व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी।"

यह फोन कॉल ऐसे दिन हुई है जब इजराइल और हमास ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत हुए हैं। एक महीने के अंतराल में दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी फोन कॉल है। 16 सितंबर को ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए फोन किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप को अपना 'मित्र' बताया और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक बधाई के लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भी पोस्ट किया था और इस फोन कॉल को 'शानदार' बताया था।

उन्होंने कहा, "अभी-अभी मेरे मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक शानदार फोन कॉल हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।"

महीनों के तनाव के बाद, भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब स्थिर होते दिख रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है।

सितंबर के अंत में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर से मुलाकात की।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सौदे के विभिन्न पहलुओं पर अमेरिकी सरकार के साथ 'रचनात्मक बैठकें' कीं।

इसमें आगे कहा गया है, "दोनों पक्षों ने सौदे की संभावित रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया गया।"

--आईएएनएस

डीकेपी/