प्रथम शीत्सांग अंतर्राष्ट्रीय संचार सम्मेलन न्यिंगची में आयोजित

बीजिंग, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। 2025 चीन शीत्सांग विकास मंच के एक भाग के रूप में, प्रथम शीत्सांग अंतर्राष्ट्रीय संचार सम्मेलन 29 अक्टूबर को शीत्सांग के न्यिंगची में आयोजित हुआ।

'विश्व के साथ संवाद के लिए एक उच्च आधार का निर्माण' विषय के साथ इस सम्मेलन में सरकारी विभागों, मीडिया संगठनों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के 150 से अधिक विशेषज्ञों और विद्वानों ने भाग लिया और इस बात पर चर्चा की कि 'शीत्सांग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचार का एक नया स्वरूप कैसे निर्मित किया जाए और शीत्सांग संबंधी चर्चा के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को कैसे बढ़ाया जाए।'

शीत्सांग के प्रचार विभाग के निदेशक वांग हाइचो ने अपने भाषण में बताया कि शीत्सांग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संचार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और जनता को शीत्सांग की वास्तविक स्थिति से निष्पक्ष और सटीक रूप से परिचित कराने का एक प्रभावी तरीका है, जो राष्ट्रीय मूल हितों की रक्षा करने, शीत्सांग के विकास और प्रगति की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और एक अधिक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संवाद प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के उप-प्रधान संपादक रेन वेइतोंग ने अपने भाषण में कहा कि शीत्सांग वर्तमान में अपने ऐतिहासिक विकास के सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहा है, जहां सभी जातीय समूहों के 37 लाख लोग सुखी जीवन जी रहे हैं। शीत्सांग से संबंधित बाहरी संचार को मजबूत करने में यही हमारा सबसे बड़ा विश्वास और शक्ति है।

शीत्सांग डेली के अध्यक्ष छू कुओछ्यांग ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिमी मीडिया अपने पूर्वाग्रहों को त्याग देगी और शीत्सांग आकर यहां के लोगों की आवाज को ध्यान से सुनेगी।

शांगहाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय की पार्टी सचिव यिन तोंगमेइ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत के क्षेत्र में जटिल बदलावों के मद्देनजर, शीत्सांग की कहानी को अच्छी तरह से बताने के लिए न केवल प्रामाणिक और बोधगम्य सामग्री की आवश्यकता है, बल्कि मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति भी है। हम डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता + अंतर्राष्ट्रीय संचार' के एक नए प्रतिमान की खोज करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/