पेरिस: एक रेलवे स्टेशन पर चाकू के साथ दिखा शख्स, पुलिस बोली आतंकी नहीं

पेरिस, 14 नवंबर (आईएएनएस)। फ्रांस के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन पर एक शख्स चाकू लहराता दिखा। उस पर घरेलू हिंसा का आरोप था और पुलिस को देख उसने खुद पर ही चाकू चला दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी।

पुलिस ने बताया है कि पेरिस के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन को खाली करा दिया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति को चाकू लहराते देखा गया था।

अभियोजक कार्यालय ने एक बयान में कहा कि एक अधिकारी ने मोंटपर्नासे स्टेशन पर "हथियार" का इस्तेमाल करते दिखा, जिसने फिर खुद को चाकू से घायल कर लिया।

एक पुलिस सूत्र ने बताया कि उस व्यक्ति ने मोंटपर्नासे जाने वाली ट्रेन पकड़ने से पहले पेरिस के एक उपनगर में अपनी पत्नी और बच्चों को धमकाया था। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी और इसी आधार पर स्टेशन पर उसका इंतजार किया जा रहा था। सूत्र ने बताया कि जब अधिकारियों ने उस व्यक्ति का सामना किया, तो उसने खुदकुशी करने की धमकी दी और फिर उसके पैरों में गोली मार दी गई।

रॉयटर्स के अनुसार, अभियोजक कार्यालय ने कहा कि कम से कम एक गोली चलने की आवाज सुनी गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि कई गोलियों की आवाज सुनाई दी।

बीएफएमटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, एक उच्च पदस्थ पुलिस सूत्र के मुताबिक ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था।

घटना के समय स्टेशन पर मौजूद रॉयटर्स के एक फोटोग्राफर ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप के कारण भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद पुलिस ने स्टेशन को खाली करा दिया, जहां से देश के पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम की ओर जाने वाली तेज गति की ट्रेनें चलती हैं।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से कुछ देर पहले ही चाकू से लैस एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे का गला काटने की कोशिश कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने पुलिस अधिकारियों पर भी चाकू तान दिया था।

