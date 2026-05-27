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प्राचीन चीनी ज्ञान के माध्यम से एक प्रमुख शक्ति की जिम्मेदारी उठाकर चीन वैश्विक परिवर्तनों से निपट रहा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 04:05 AM

बीजिंग, 26 मई (आईएएनएस)। "संकट के समय अपने चरित्र को निखारें, समृद्धि के समय सभी लोगों को शिक्षा और आशीर्वाद प्रदान करें।" यह शाश्वत कहावत हजारों वर्षों से चीनी राष्ट्र के जीवन दर्शन और राष्ट्रीय भावना के अपरिवर्तनीय स्वरूप को समाहित करती है, और साथ ही नए युग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में चीन की वैश्विक शासन में भागीदारी और उसके दायित्वों को निभाने का जीवंत चित्रण भी प्रस्तुत करती है।

तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य और वैश्विक शासन की लगातार उभरती चुनौतियों के बीच, चीन ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ अपने विकास का निरंतर मार्गदर्शन किया है और व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से अशांत और परिवर्तनशील दुनिया में स्थिरता और विकास की आशा का संचार किया है।

"संकट के समय अपने चरित्र को निखारें” यही एक महान देश की नींव है और आत्म-सुधार और विकास की नींव को मजबूत करने के प्रति चीन की प्रतिबद्धता का एक दृढ़ अभ्यास है। एक सदी के उतार-चढ़ावों का सामना करने के बाद, चीन यह अच्छी तरह समझता है कि राष्ट्रीय स्थिरता, लोगों की भलाई और स्वतंत्र विकास बड़ी मुश्किलों से हासिल होते हैं। चीन लंबे समय से अपनी मूल आकांक्षा के प्रति सच्चा रहा है, अपने स्वयं के विकास पथ का अनुसरण करने पर ध्यान केंद्रित किया है, अपनी घरेलू शासन प्रणाली में सुधार के लिए मिलकर काम किया है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की है, विकास की बाधाओं को दूर किया है और देश के सर्वांगीण विकास को लगातार बढ़ावा दिया है।

“समृद्धि के समय सभी लोगों को शिक्षा और आशीर्वाद प्रदान करें।" की भावना एक महान शक्ति की दृष्टि और वैश्विक सहयोग और साझा विकास की अवधारणा के प्रति चीन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे-जैसे चीन की समग्र राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती जा रही है और उसका विकास अधिक से अधिक मजबूत होता जा रहा है, वह सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभा रहा है, वैश्विक शासन में सक्रिय और गहराई से भाग ले रहा है, और दुनिया भर के देशों के साथ ईमानदारी से मिलकर साझा विकास की दिशा में काम कर रहा है।

भविष्य में, चीन अपनी उत्कृष्ट पारंपरिक चीनी संस्कृति से विश्व में मार्गदर्शन करने की बुद्धिमत्ता को विरासत में प्राप्त करना जारी रखेगा, हमेशा बहुपक्षवाद के मार्ग का पालन करेगा और वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण और सुधार में गहराई से भाग लेना जारी रखेगा। चीन विश्व के सभी देशों के बीच सहयोग और पारस्परिक लाभ को दृढ़तापूर्वक बढ़ावा देगा और शांति, स्थिरता, समृद्धि और शक्ति के उज्ज्वल भविष्य की ओर निरंतर प्रगति करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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