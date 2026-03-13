पेरू में भारी बारिश के चलते 283 जिलों में आपातकाल की घोषणा

लीमा, 13 मार्च (आईएएनएस)। पेरू ने 283 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालने वाली तीव्र वर्षा के उच्च जोखिमों को कम किया जा सके और उसके प्रभावों से निपटा जा सके।

सरकारी राजपत्र में गुरुवार को प्रकाशित कई आदेशों के अनुसार यह आपातकालीन उपाय पेरू के 20 क्षेत्रों में 60 कैलेंडर दिनों के लिए लागू रहेगा, जिनमें लीमा, अमेज़ोनस, एंकेश, कुज़को और अरेक्विपा शामिल हैं।

आपातकालीन अवधि के दौरान, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय नागरिक रक्षा संस्थान और विभिन्न मंत्रालयों के समन्वय में, आपदा प्रतिक्रिया और प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्वास के लिए तत्काल और आवश्यक असाधारण उपायों और कार्रवाइयों को लागू करेंगी।

देश के मंत्रियों को भी विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है ताकि वे सीधे प्रतिक्रिया और राहत प्रयासों की निगरानी कर सकें। साथ ही स्वास्थ्य ब्रिगेडों को सक्रिय कर सकें जो प्रभावित जनता को प्राथमिक चिकित्सा, मानसिक समर्थन और मानवतावादी सहायता प्रदान करें।

जिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि पेरू की सशस्त्र सेनाओं ने भी पुनर्वास और रसद में सहायता के लिए विशेषज्ञ कर्मियों को तैनात किया है, जो राष्ट्रीय पुलिस के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं।

देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्ष की शुरुआत से पेरू में वर्षा के मौसम के कारण कम से कम 41 लोग मारे गए हैं और एक व्यक्ति अब भी लापता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 56 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 48 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और सात लोग अब भी अस्पताल में हैं। 25 फरवरी को पेरू सरकार ने तीव्र वर्षा के आसन्न खतरे को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 60 दिन का आपातकाल घोषित किया था।

भारी बारिश ने दक्षिणी पेरू में व्यापक क्षति पहुंचाई है जिससे 5,500 घर प्रभावित हुए हैं और कई निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होना पड़ा है।

पेरू में भारी बारिश मुख्य रूप से एल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ईएनएसओ) घटना के कारण होती है, जो तटीय जल को गर्म करती है, वायुमंडलीय नमी बढ़ाती है और तीव्र मौसमी वर्षा को प्रेरित करती है।

यह अक्सर अमेज़न बेसिन से आने वाली गर्म और नम हवा के एंडीज़ पर्वतों से टकराने और हाल के जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से और भी अधिक तीव्र हो जाती है।

