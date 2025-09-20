पापुआ न्यू गिनी की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए चीनी राष्ट्रपति के विशेष दूत

बीजिंग, 19 सितंबर (आईएएनएस)। पापुआ न्यू गिनी सरकार के निमंत्रण पर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विशेष दूत हुआंग रुशंग ने हाल ही में पोर्ट मोरस्बी में पापुआ न्यू गिनी की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लिया। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बोब डाडाए और प्रधान मंत्री जेम्स मारापे ने अलग-अलग तौर पर हुआंग रुनशंग से भेंट की।

हुआंग रुनशंग ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधान मंत्री ली छ्यांग का अभिवादन और शुभकामनाएं पहुंचायीं और पापुआ न्यू गिनी की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के राजनयिक सम्बंध की स्थापना के 49 वर्षों में दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में द्विपक्षीय सम्बंध का स्थिर विकास हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी उपलब्धियां हासिल हुईं। अगले वर्ष दोनों देशों के राजनयिक सम्बंध की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ है। दोनों पक्षों को इस मौके का लाभ उठाकर चीन-पापुआ न्यू गिनी सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी के विषय को समृद्ध कर द्विपक्षीय सम्बंध नयी मंजिल पर ले जाना चाहिए।

पापुआ न्यू गिनी के नेताओं ने कहा कि 50 वर्षों में पापुआ न्यू गिनी ने हमेशा चीन के संबंध को महत्व दिया है और एक चीन सिद्धांत पर कायम रहा है। पापुआ न्यू गिनी लंबे समय से आर्थिक व सामाजिक विकास में चीन द्वारा दिए गए समर्थन के प्रति धन्यवाद देता है। पापुआ न्यू गिनी चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग जारी रखकर दोनों देशों की सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी गहराने और दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ देने की उम्मीद करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

