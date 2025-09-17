पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पबित्रा मार्गेरिटा ने कार्यक्रम में केंद्र की मोदी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 16 सितंबर को पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक यात्रा की। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस यात्रा के बारे में जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा पापुआ न्यू गिनी सरकार के निमंत्रण पर की गई। यात्रा के दौरान, विदेश राज्य मंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से मुलाकात की और पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं पर व्यापक चर्चा की और दोनों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पबित्रा मार्गेरिटा ने अलग-अलग कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें इंडिपेंडेंस हिल पर ध्वज फहराने का समारोह भी शामिल था। इसके अलावा उन्होंने माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति वेस्ले सिमिना और फिजी के उप-प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका के साथ संक्षिप्त अनौपचारिक बातचीत की।

यात्रा के दौरान, विदेश राज्य मंत्री ने पोर्ट मोरेस्बी स्थित भारतीय उच्चायोग में आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और उनके कल्याण के लिए भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा ने पापुआ न्यू गिनी के व्यापारिक समुदाय के साथ भी चर्चा की, जिसमें देश के प्रमुख कपड़ा उद्यमी भी शामिल थे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि मई 2023 में पोर्ट मोरेस्बी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के ऐतिहासिक तीसरे शिखर सम्मेलन के बाद पापुआ न्यू गिनी में विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा की यात्रा ने प्रशांत द्वीप देशों (पीआईसीएस) में नेतृत्व के साथ हमारी भागीदारी जारी रखने का अवसर प्रदान किया।

इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब बोफेंग दादा को एक पत्र भेजकर 50वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इसके अलावा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन तकाचेंको को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेजीं।

--आईएएनएस

डीसीएच/एबीएम