पनामा और चीन के बीच बहुस्तरीय संवाद जारी रहने की उम्मीद : पनामा के उप विदेश मंत्री

बीजिंग, 5 जून (आईएएनएस)। पनामा के उप विदेश मंत्री कार्लोस गुएवारा मान ने 3 जून की शाम को कहा कि पनामा और चीन के संबंध केवल राजनयिक और आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच लंबे समय से चली आ रही गहरी मित्रता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी दिखाई देते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुस्तरीय संवाद जारी रखेंगे।

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पनामा स्थित चीनी दूतावास ने 3 जून की शाम पनामा की राजधानी पनामा सिटी में चीन और पनामा के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 9वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। इस समारोह में पनामा सरकार के अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अपने संबोधन में कार्लोस गुएवारा मान ने कहा कि चीन लंबे समय से पनामा में प्रतिभाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देश सम्मान, सहानुभूति और रचनात्मक सहयोग के आधार पर बहुस्तरीय संवाद जारी रखेंगे तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाएंगे।

पनामा में चीन के राजदूत शू शुएयुआन ने कहा कि चीन और पनामा नए दोस्त होने के साथ-साथ पुराने परिचित भी हैं, और दोनों देशों के संबंध ऊर्जा तथा संभावनाओं से भरपूर हैं। उन्होंने कहा कि पनामा पूरे मध्य अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

शू शुएयुआन ने कहा, “चीन और पनामा के लोग पारस्परिक लाभ और साझा सहयोग के माध्यम से लगातार एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं तथा आपसी समझ भी मजबूत हो रही है।”

पनामा के पूर्व राष्ट्रपति अरिस्टाइड्स रोयो ने इससे पहले सिन्हुआ समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं, जबकि शैक्षिक सहयोग भी काफी प्रभावशाली है। उन्होंने विश्वास जताया कि द्विपक्षीय संबंध आगे भी लगातार मजबूत होते रहेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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