पोलैंड: वारसॉ में दो ट्रामों से टकराई बस, 23 लोग घायल

वारसॉ, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पोलैंड की राजधानी वारसॉ में मंगलवार को दो ट्राम और एक सार्वजनिक परिवहन बस की टक्कर में 23 लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

पोलैंड के टीवीपी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वारसॉ के प्रमुख सॉलिडार्नोस्की एवेन्यू पर सुबह लगभग 7:46 बजे (स्थानीय समयानुसार) हादसा हुआ। जिसमें घायल 17 लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

पोलिश समाचार आउटलेट टीवीएन24 के हवाले से टीवीपी वर्ल्ड ने ट्रामवाजे वारसॉस्की/वारसॉ ट्राम्स के प्रवक्ता विटोल्ड अर्बनोविच के हवाले से कहा, "दो ट्राम और एक बस हादसे का शिकार हुई। आशंका है कि ट्राम संख्या 4 बस से टकराई, जो फिर एक सर्विस क्रॉसिंग पर ट्राम से टकरा गई।"

एक्स पर साझा किए गए एक बयान में, वारसॉ के मेयर राफल ट्रजास्कोव्स्की ने कहा कि अभियोजक कार्यालय दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाएं आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई हैं।

ट्रजास्कोव्स्की ने एक्स पर कहा, "अलेजा सोलिडार्नोस्की पर, बैंक स्क्वायर और ओल्ड टाउन के बीच के हिस्से में, सुबह एक दुर्घटना हुई जिसमें लाइन 160 की एक बस, एक टेक्निकल ट्राम और लाइन 4 की एक ट्राम शामिल थीं। अभियोजक कार्यालय घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रहा है। आपातकालीन सेवाएं और यातायात पर्यवेक्षण दल तुरंत आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए।"

हादसे के बाद पुल मार्ग से सार्वजनिक परिवहन यातायात को अन्य मार्गों पर पुनर्निर्देशित किया गया था।

बाद में, वारसॉ पुलिस ने कहा कि "वारसॉ में अलेजा सोलिडार्नोस्की पर सड़क और ट्राम यातायात 10:50 बजे बहाल कर दिया गया। कुल 23 लोग घायल हुए थे और 16 को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारी इस दुर्घटना की वास्तविक परिस्थितियों और कारणों की जांच कर रहे हैं।"

वारसॉ पुलिस ने एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें दुर्घटनास्थल पर पुलिस, अग्निशमन कर्मी और कई एम्बुलेंस दिखाई दे रहे थे।

--आईएएनएस

केआर/