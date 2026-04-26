पोलैंड भारत-ईयू साझेदारी को मजबूत करने का समर्थक है: राजदूत पियोत्र एंटोनी स्विटाल्स्की (आईएएनएस इंटरव्यू)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत में पोलैंड के राजदूत पियोत्र एंटोनी स्विटाल्स्की ने हाल ही में कहा कि पोलैंड हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को देखते हुए रक्षा समेत अलग-अलग क्षेत्र में यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंध को बेहतर बनाने का पक्का समर्थक है।

स्विटाल्स्की ने समाचार एजेंसी आईएएनएस के साथ एक इंटरव्यू में भारत में बेचने, मैन्युफैक्चरिंग और निवेश करने में पोलैंड की कंपनियों की दिलचस्पी पर खुशी जताई। उन्होंने यह भी बताया कि कई भारतीय डिफेंस कंपनियों ने यूरोपीय देश में निवेश करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है।

पोलैंड के राजदूत ने चल रहे झगड़ों, पश्चिम एशिया और रूस-यूक्रेन युद्ध में शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने की भारत की कोशिशों की भी सराहना की और कहा कि पोलैंड भी हालात के स्थिर होने का इंतजार कर रहा है।

इस दौरान भारत में पोलैंड के राजदूत पियोत्र एंटोनी स्विटाल्स्की ने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए।

सवाल: हाल के दिनों में भारत-पोलैंड के संबंध कैसे बन रहे हैं?

जवाब: पोलैंड और भारत अब एक रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे ने एक नया पेज खोला। अब हम अपने संबंध में इस नई रफ्तार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सकारात्मक बातचीत ईयू और भारत के बीच एफटीए का होना है, जो हमारे संबंध को एक मजबूत संकेत भेजता है। पोलैंड यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंधों को मजबूत और गहरा करने का पक्का समर्थक है। हमारा मानना ​​है कि हमारे दोतरफा संबंध यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच एक नए रणनीतिक संबंध की पूरी तस्वीर के लिए एक बहुत ही कीमती हिस्सा हैं।

सवाल: भारत ने पोलैंड में बने अटैक ड्रोन का ऑर्डर दिया है। ऑर्डर और डिलीवरी का क्या स्टेटस है?

जवाब: डिफेंस सेक्टर उन सेक्टर में से एक है, जहां मुझे लगता है कि हमारे सहयोग की संभावनाएं काफी अच्छी हैं। भारत को एडवांस्ड तकनीक और बहुत ज्यादा अनुभव के साथ एक बहुत एडवांस्ड और असरदार मिलिट्री पावर के तौर पर देखा जाता है। पोलैंड भी अब अपनी डिफेंस को मजबूत कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोलैंड अपनी जीडीपी का लगभग 5 फीसदी रक्षा पर खर्च कर रहा है, जिसके कारण साफ हैं। मेरा मानना ​​है कि हमारे रक्षा क्षेत्र नए रास्ते खोलने और सहयोग की संभावनाओं का इस्तेमाल करने की अच्छी स्थिति में हैं।

आपने इसका एक पहलू बताया, लेकिन और भी संभावनाएं हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पोलैंड की कंपनियां न सिर्फ भारत को अपने प्रोडक्ट बेचने में दिलचस्पी रखती हैं, बल्कि भारत में निवेश करने, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने और तीसरे मार्केट में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में भी दिलचस्पी रखती हैं। यह बहुत अच्छा संकेत है। भारत को सिर्फ एक मार्केट के तौर पर नहीं, बल्कि एक पार्टनर के तौर पर देखा जाता है।

फिर से पोलैंड के प्रतिनिधि के तौर पर मुझे बहुत जरूरी भारतीय कंपनियों से सिग्नल मिले हैं जो पोलैंड में डिफेंस सेक्टर में निवेश करना चाहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे पास नए मौके हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम उनका फायदा उठाएंगे। बहुत जल्द हम नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज का उद्घाटन करेंगे।

सवाल: भारत-ईयू व्यापार समझौता का भारत में पोलैंड के निवेश पर क्या असर होगा?

जवाब: मुझे बहुत खुशी है कि एफटीए हो गया। पोलैंड हमेशा से सहयोगी रहा है और हमारा मानना ​​है कि यह एक जरूरी टूल है जिसका इस्तेमाल हमें अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जमीनी के तौर पर देखना चाहिए, सीलिंग के तौर पर नहीं। इसे अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ईयू सदस्य देशों (पोलैंड सहित) और भारत के बीच द्विपक्षीय कॉन्टैक्ट और संबंधों को एक जरूरी बढ़ावा मिलेगा।

मुझे उम्मीद है कि एफटीए साल के आखिर से पहले लागू हो जाएगा। ब्रुसेल्स में तो यही प्लान है। मुझे उम्मीद है कि यह और भी जल्दी लागू हो सकता है, लेकिन साल का आखिर ठीक है। इसके साथ और भी कदम उठाए जाने चाहिए, जिनमें इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े कदम भी शामिल हैं।

मैं भारत-पोलैंड के मौजूदा आर्थिक लेन-देन के स्तर से खुश नहीं हूं। 6 बिलियन डॉलर का सालाना ट्रेड वॉल्यूम हमारी क्षमता और हमारी उम्मीदों से बहुत दूर है। यह सच है कि कई सालों तक भारत और पोलैंड एक-दूसरे के साथ सक्रिय नहीं थे। अब समय आ गया है कि हम नए भारत को फिर से खोजें और भारत को पोलैंड को एक नए नजरिए से देखना चाहिए। पोलैंड दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था,1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और यूरोपीय संघ के पांच खास सदस्यों में से एक के तौर पर है। संभावनाएं यहां हैं। आइए उनका इस्तेमाल करें और जरूरी राजनीतिक संकेत भेजें, जिसमें शीर्ष से ​​भी सदस्य शामिल हैं। मेरा मानना ​​है कि बहुत जल्द हम भारत और अपने फायदे के लिए नतीजे देख सकते हैं।

सवाल: पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव पर आपकी क्या राय है?

जवाब: पश्चिम एशिया में युद्ध ने हमारी सप्लाई चेन को मुश्किल बना दिया और तेल, गैस और दूसरे मिनरल रिसोर्स की कीमतें बढ़ गईं। इससे हजारों टूरिस्ट, जिनमें पोलैंड के टूरिस्ट भी शामिल हैं, खतरे में पड़ गए। यह एक परेशान करने वाली बात है। हालात बिगड़ रहे हैं, इसलिए मेरे लिए अभी की हालत पर कमेंट करना मुश्किल है।

पोलैंड हालात को स्थिर करने, युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकालने, स्थिरता बहाल करने और बिना रुकावट नेविगेशन का सिस्टम बनाने के पक्ष में है, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है।

हम इस दिशा में भारत की कोशिश की सराहना करते हैं। हमें आपके कई कॉन्टैक्ट्स के बारे में पता है, आपके नेता, आपके प्रधानमंत्री और आपके विदेश मंत्री, जो क्षेत्रीय ताकतों, अमेरिका और इजरायल के साथ करीबी कॉन्टैक्ट में हैं। हम हालात के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं।

हमें एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाना चाहिए जहां हमारे पास एक समझौते और एक शांति समझौते हो, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। हम डायरेक्ट प्लेयर नहीं हैं। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं और यही हम अपने साथियों, अपने दोस्तों और इस इलाके में अपने साझेदारों से कह रहे हैं।

सवाल: पश्चिम एशिया में हालात को शांत करने की पीएम मोदी की कोशिश पर आपका क्या कहना है? वह रेगुलर तौर पर खाड़ी देशों समेत सभी स्टेकहोल्डर्स से बात करते हैं।

जवाब: हम प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों की सराहना करते हैं। वह भारत के समझने लायक हितों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आपके कई जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए थे और आपके लाखों लोग अभी भी खाड़ी देशों में रहते हैं और यह आपकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। हमारा मानना ​​है कि पीएम मोदी दूसरे देशों के हितों और उम्मीदों को भी जाहिर कर रहे हैं। वह युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम कर रहे हैं। भारत की कोशिशें इस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान में मदद कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि ईरानी पक्ष समझदारी दिखाएगा और वे इस ऑफर को मान लेंगे।

सवाल: क्या आपको लगता है कि यह युद्ध सिर्फ तेल पर निर्भर है या खाड़ी में अपना मजबूत असर बनाने के लिए है?

जवाब: मेरा मानना ​​है कि जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुख्य मुद्दा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान किस हद तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू करने को तैयार है, यह एक अलग बात है, लेकिन पोलैंड उन देशों में से है जो न्यूक्लियर ईरान नहीं देखना चाहते। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने की कोशिशों का समर्थन करते हैं। यह हमारा पारंपरिक तरीका है, क्योंकि हमारा मानना ​​है कि उस क्षेत्र में न्यूक्लियर हथियारों का बहुत बड़ा अस्थिर करने वाला असर होगा।

हमने ईरान के साथ डील करने के लिए यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की कोशिशों का समर्थन किया। अफसोस की बात है कि यह सोच थी कि ईरान ने इस डील को अच्छी नीयत से लागू नहीं किया, लेकिन यह अलग-अलग आकलन के अधीन है। हमें उम्मीद थी कि इसे बिना जोर-जबरदस्ती के हल किया जा सकता है, लेकिन हम वहीं हैं जहां हम हैं। हमारे पास हालात वैसे ही हैं जैसे वे बने और अब हमें आगे की कार्रवाई से निपटना है। जैसा कि कुछ देखने वालों ने अंदाजा लगाया है, मुख्य लक्ष्य तेल या सरकार बदलना नहीं है। मेरा मानना ​​है कि मुख्य मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम है।

सवाल: क्या पोलैंड नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दावेदारी का समर्थन करता है? क्या आपको लगता है कि वह इसके हकदार हैं?

जवाब: नोबेल शांति पुरस्कार का फैसला नॉर्वे की पार्लियामेंट के सदस्य करते हैं। हम इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। अलग-अलग लोग उम्मीदवार भेज सकते हैं, और हम समझते हैं कि कुछ नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप की उम्मीदवारी पेश की थी। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछले नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर कोई कमेंट नहीं किया था। हमें उम्मीद है कि नोबेल पुरस्कार कमेटी पिछले फैसलों में दिखाई देने वाले अच्छे तरीकों और स्टैंडर्ड पर खरी उतरेगी।

मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद नोबेल पुरस्कार के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में यह साफ कर दिया था कि अभी यह उनके दिमाग में नहीं है।

सवाल: कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोप की बुराई करते हुए कहा था कि उन्हें रेडिकल लेफ्ट को सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है?

जवाब: हम धर्म, चर्च और स्टेट को अलग करने के पक्ष में हैं। हम इस चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम समझते हैं कि पोप ने राष्ट्रपति ट्रंप की बातों पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन हम चर्च नहीं हैं। हम समझते हैं कि कैथोलिक चर्च की भूमिका शांति का समर्थन करना और युद्धों के खिलाफ होना है, लेकिन कैथोलिक चर्च का प्रमुख कोई नेता नहीं होता।

आपको यूक्रेन में युद्ध पर पिछले पोप के बयान याद होंगे। कभी-कभी हमें उनके बयान पसंद नहीं आते थे, लेकिन हम पोप और चर्च की भूमिका की इज्जत करते हैं, भले ही हम कभी-कभी यूक्रेन में जो हुआ उसके बारे में उनके पॉलिटिकल असेसमेंट से सहमत न हों। जैसा कि मैंने कहा कि हम इस चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे।

सवाल: क्या किसी पोलैंड के नेता के भारत आने की संभावना है?

जवाब: भारत हमारे लिए एक जरूरी साझेदार है और मुझे बहुत उम्मीद है कि टॉप लेवल पर कॉन्टैक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड का दौरा किया, जिससे एक नया अध्याय शुरू हुआ और मुझे पूरा यकीन है कि पोलैंड के पीएम के दौरे का सही सिग्नल भेजेगा। बेशक, यह आपसी सहमति पर निर्भर है, लेकिन हम जल्द ही ऐसे दौरे का इंतजार कर रहे हैं।

सवाल: पोलैंड रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई में यूक्रेन का सपोर्ट करना जारी रखे हुए है। यह आपके देश पर कैसे असर डाल रहा है?

जवाब: हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं। वे अपने देश और इलाके की एकता की रक्षा कर रहे हैं। यह लड़ाई, यूक्रेन के खिलाफ रूस का यह हमला, हमारी सुरक्षा पर असर डाल रहा है। इसी कारण से हम अब अपना रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने लड़ाई का असर महसूस किया है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ पोलिश आम लोग भी एक मिसाइल से मारे गए थे और पोलिश इलाके में आतंकवाद की घटनाएं हुईं, रेलवे पर बम रखे गए, स्टोरेज फैसिलिटी में आग लगाने की कोशिशें हुईं और कार्गो प्लेन से ले जाए जाने वाले पार्सल पर एक्सप्लोसिव रखे गए।

हम लड़ाई के मैदान के बहुत करीब हैं इसलिए न्यूट्रल नहीं रह सकते। हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा को खतरा है। यूक्रेन सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा है। बेशक, हम जितना हो सके मदद कर रहे हैं।

भारत की तरह, हम भी चाहेंगे कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए क्योंकि हम भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। पोलैंड में 2 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनी रिफ्यूजी आए हैं। पोलैंड में अभी भी उनकी एक बड़ी संख्या है, 1 मिलियन से ज्यादा, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सेवाओं पर बोझ पड़ता है, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, वगैरह। तो हां, हम सही सिद्धांतों पर आधारित एक शांतिपूर्ण डील के पक्ष में हैं, कोई भी डील नहीं, बल्कि एक ऐसी न्यायपूर्ण और स्थायी शांति जो हमलावर को इनाम न दे। यही बेसिक बात है। हम भारतीय अप्रोच से सहमत हैं। इस युद्ध को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द एक डील करें।

सवाल: यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को एक बड़ा लोन पैकेज देने पर सहमत हो गया है। आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: हमने शुरू से ही इसका समर्थन किया है। हमारा मानना ​​है कि रक्षा की कोशिशों, अर्थव्यवस्था के कामकाज और यूक्रेन की सरकार को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लोन को हंगरी ने रोक दिया था, लेकिन बुडापेस्ट में एक नई सरकार जिम्मेदारी लेगी और इस वजह से हंगरी के पहले लगाए गए सभी वीटो अब वैलिड नहीं हैं। हमारे पास लोन है। हमें उम्मीद है कि इस लोन का इस्तेमाल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की कोशिशों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

पोलैंड का भी मानना ​​है कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में मेंबरशिप के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। इसे हंगरी ने फिर से रोक दिया। हालांकि, हमें उम्मीद है कि बुडापेस्ट में नई सरकार कंस्ट्रक्टिव होगी और हम यूरोपीय यूनियन में मेंबरशिप के बारे में यूक्रेन के साथ असली बातचीत शुरू करेंगे।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी