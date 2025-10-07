अन्तरराष्ट्रीय

Pakistan Punjab Rain : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश और तूफान से तबाही, चार की मौत, 28 घायल

पंजाब में मूसलाधार बारिश और तूफान से तबाही, पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया
Oct 07, 2025, 04:23 AM
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश और तूफान से तबाही, चार की मौत, 28 घायल

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पंजाब में भारी बारिश और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का असर कई जिलों पर पड़ा है, जहां छत और दीवार गिरने से चार लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता के हवाले से दी।

प्रमुख पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट समा टीवी ने बचाव कार्य में लगे लोगों के हवाले से बताया कि तंदलियानवाला में एक छत गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। वहीं ननकाना साहिब के आस-पास के गांवों में भी ऐसी ही घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। कसूर में भी एक की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए। शेखपुरा के मनावाला में भी मौसम की मार का निशाना बने, यहां तीन लोग घायल हो गए।

वहीं, तूफान के कारण लाहौर में इमारतों के कुछ हिस्से गिरने से दो लोग घायल हो गए। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब में रिकॉर्ड बारिश हुई है।

पीडीएमए प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अगले 24 घंटों में रावलपिंडी, मुर्री, गल्यात, अटक, लाहौर, झेलम, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला सहित अधिकांश जिलों में बारिश जारी रहने की आशंका है।

अधिकारियों ने सभी आयुक्तों, उपायुक्तों और बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखा है। पीडीएमए के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने लोगों से तूफान या तेज हवाओं के दौरान घरों के अंदर रहने और बाढ़ की आशंका वाले निचले इलाकों में न जाने का आग्रह किया है।

काठिया ने कहा, "नागरिकों से अनुरोध है कि वे एहतियाती कदम उठाएं और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें।" लोगों से आपात स्थिति में पीडीएमए हेल्पलाइन पर कॉल करने को कहा गया है।

प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक डॉन के अनुसार, शनिवार को लाहौर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, इरफान अली काठिया ने कहा था कि पंजाब में रविवार से बारिश शुरू होगी और उत्तरी भागों में मंगलवार (7 अक्टूबर) तक जारी रहेगी।

काठिया ने कहा कि रावलपिंडी से लाहौर तक उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में औसतन 30 से 35 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है, जबकि प्रांत के दक्षिणी हिस्सों में 5 से 10 मिमी बारिश हो सकती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि 6 और 7 अक्टूबर को बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी, और उत्तरी और उत्तर-पूर्वी पंजाब में 50 से 70 मिमी बारिश की आशंका है।

 

