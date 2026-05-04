Pakistan Security News : खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत इलाके के कैची कमर क्षेत्र में रविवार को एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

लक्की मरवत जिले के पुलिस अधिकारी (डीपीओ) के प्रवक्ता कुदरतुल्लाह खान ने बताया कि हथियारबंद हमलावरों ने कांस्टेबल इरफानुल्लाह को उसके घर के पास निशाना बनाया।

'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिसकर्मी को गोली लगने की चोटें आईं और सेराई नौरंग कस्बे के अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह पुलिसकर्मी पेशावर में तैनात था और छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ था। घटना के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी।

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब पाकिस्तान में खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सीमावर्ती प्रांतों में, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

शुक्रवार को भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू शहर के कंगर जान बहादुर इलाके में एक पुलिस वाहन पर रॉकेट हमला किया गया था। इसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे।

बन्नू के जिला पुलिस अधिकारी यासिर आफरीदी के अनुसार, फतेह खेल चेकपोस्ट से वाहन पुलिस लाइनों की ओर जा रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। इसके बाद फायरिंग और विस्फोट भी हुए, जिसके कारण मिरयान रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया।

27 अप्रैल को भी बलूचिस्तान के पिशिन जिले के हुरमजई इलाके में एक चेकपोस्ट पर हुए हमले में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने स्वचालित हथियारों से चेकपोस्ट पर फायरिंग की थी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ देर तक चली इस गोलीबारी में हेड कांस्टेबल की जान चली गई। हमलावर मौके से फरार हो गए थे।

--आईएएनएस