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Iran US Tension Meeting : मिडिल ईस्ट तनाव पर बातचीत से पहले डार ने मिस्र और तुर्किए के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक

ईरान-अमेरिका विवाद पर कूटनीतिक हल की तलाश, इस्लामाबाद में बड़े देशों का मंथन
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Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 04:09 PM
मिडिल ईस्ट तनाव पर बातचीत से पहले डार ने मिस्र और तुर्किए के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक

इस्लामाबाद: ईरान और अमेरिका संघर्ष की वजह से जारी तनाव को खत्म करने के मुद्दे पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किए के विदेश मंत्रियों का मंथन होने जा रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्किए के विदेश मंत्री हकन फिदान और मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलती इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ हालात को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक से पहले डार ने तुर्किए और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार के साथ मुलाकात के बाद मिस्र के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है।

मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, "मीटिंग के दौरान मंत्री अब्देल-आती ने मिस्र और पाकिस्तान को जोड़ने वाले गहरे ऐतिहासिक संबंधों की सराहना की। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में आपसी संबंधों में हुए शानदार विकास की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के बीच संवैधानिक संस्थाओं की नियमित बैठक करने की इच्छा पर जोर दिया, जिसमें सबसे खास दोनों विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति है। उन्होंने इसे जल्द से जल्द इस तरह से काम करने पर भी जोर दिया, जिससे दोनों देशों के हितों को पूरा करने में मदद मिले।"

मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और निवेश सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों की बड़ी क्षमता के हिसाब से व्यापारिक लेन-देन की मात्रा बढ़ाने के लिए काम करने की अहमियत पर जोर दिया, खासकर ग्लोबल अर्थव्यवस्था में हो रहे जरूरी बदलावों, सप्लाई चेन में रुकावट से जुड़ी चुनौतियों और एनर्जी और बेसिक कमोडिटी मार्केट में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, जिसके लिए विकासशील देशों को अपनी आर्थिक मजबूती बढ़ाने के लिए ज्यादा इंटीग्रेटेड तरीके अपनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में, मंत्री अब्देल-अती ने दोनों देशों के लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करके मिस्र और पाकिस्तान के बीच आर्थिक साझेदारी को गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया। इससे मार्केट इंटीग्रेशन को सपोर्ट मिलेगा और अफ्रीका और एशिया के मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी। दोनों नेताओं ने ग्लोबल व्यापार में अहम लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक लोकेशन का फायदा उठाने की जरूरत पर भी ध्यान दिलाया।

इसके अलावा, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, डार और तुर्किए के विदेश मंत्री ने ईरान पर चर्चा की और दोनों देशों की डिप्लोमेसी पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, “दोनों नेताओं ने पाकिस्तान-तुर्किए के मजबूत संबंधों की पुष्टि की, ईरान समेत क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की, और शांति और स्थिरता के लिए बातचीत, तनाव कम करने, डिप्लोमेसी और तालमेल पर जोर दिया।”

--आईएएनएस

 

 

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