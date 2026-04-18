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पाकिस्तानी सेना ने पांच बलूचों का किया कत्ल, 4 अब भी लापता: मानवाधिकार संगठन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 18, 2026, 04:05 PM

क्वेटा, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों संग पाकिस्तानी आर्मी की ज्यादती का सिलसिला जारी है। एक बड़े सामाजिक और मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि हाल ही में पाक सेना ने पांच बलूचों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के जान से मार डाला, वहीं चार अब तक लापता बताए जा रहे हैं।

ह्यूमन राइट्स बॉडी बलूच यकजेहती कमेटी (बीवाईसी) ने बताया कि 17 साल के छात्र हातिम बलूच का गोलियों से छलनी शव 16 अप्रैल को क्षत-विक्षत हालात में मिला। लगभग 11 दिन पहले पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान उसे पंजगुर जिले के परूम इलाके से कथित तौर पर जबरन उठा ले गए थे।

इस बेरहमी से हुई हत्या की निंदा करते हुए, बीवाईसी ने कहा, "सरकार ने बलूचिस्तान को खून से नहला दिया है। सरकार बलूचों के खून की प्यासी है। जब भी सरकार अपने जोश में आती है, तो वह बिना किसी डर या रोक-टोक के बलूचों का खून बहाती है। जो लोग सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, उन्हें चुप कराने के लिए जेलों और काल कोठरी में डाल दिया जाता है। आम लोगों पर ड्रोन हमले किए जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, और डर का माहौल बनाया जाता है ताकि लोग डर के मारे चुप रहें।"

उसी दिन एक अलग घटना में, मानवाधिकार संगठनों ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना ने एक फर्जी एनकाउंटर में चार बलूचों को मार डाला और उनका शव बेहद दयनीय स्थिति में पंजगुर हॉस्पिटल पहुंचाया। दावा किया कि ये जवाबी कार्रवाई में मारे गए।

बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन पर गहरी चिंता जताते हुए, मानवाधिकार संगठन ने कहा, "बलूचों की हत्या, खासकर फर्जी एनकाउंटर में हत्या (उन लोगों की जिन्हें पहले गायब किया गया हो) बलूच नरसंहार का एक बेरहम सिस्टेमैटिक रूप ले चुका है। अकेले पंजगुर जिले में, पिछले तीन महीनों में लगभग 40 बलूच युवाओं को बेरहमी से मार दिया गया और उनके क्षत-विक्षत शव फेंक दिए गए।"

बलूचिस्तान में आम लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर रोशनी डालते हुए, पांक, बलूच नेशनल मूवमेंट के ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को पंजगुर में पाकिस्तानी सेना के हाथों दो बलूच युवाओं को जबरन उठा कर ले जाने को एक श्रृंखला बताते हुए कड़ी निंदा की।

जानकारी का हवाला देते हुए, संगठनों ने बताया कि एफसी के लोगों ने दाद मोहम्मद के घर पर छापा मारा, और उनके बेटे अब्दुल वाहिद दाद को एक और व्यक्ति, अशफाक आदम के साथ हिरासत में ले लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद, दोनों लोगों को जबरन गायब कर दिया गया, और उनके ठिकाने का पता नहीं चला। इसके अलावा, 19 साल के बलूच युवक अली असगर को 16 अप्रैल को पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) रेड के दौरान बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के जिवानी इलाके में उसके घर से जबरदस्ती गायब कर दिया गया।

इसके अलावा, 19 साल के छात्र, मेहराज 12 अप्रैल को पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के लोगों ने प्रांतीय राजधानी क्वेटा में चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल के पास ग्रीन प्लाजा से किडनैप कर लिया।

राइट्स बॉडी ने कहा कि मेहराज के किडनैप होने के बाद से, उसका कोई अता-पता नहीं है, जिससे "उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है और उसके परिजन बेहाल हैं।"

--आईएएनएस

केआर/

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