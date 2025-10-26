पाकिस्तानी सेना को खुद पर घमंड, उसका जुनून देश के लिए खतरनाक: रिपोर्ट

इस्लामाबाद, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट में शनिवार को कहा गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री का भ्रम न सिर्फ बाहरी गलत अंदाजों में खतरा पैदा करता है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी नुकसानदेह है, क्योंकि जनरलों को शान-शौकत की लत ने उन्हें समाज की असलियत से बेपरवाह कर दिया है।

इंडिया नैरेटिव की एक रिपोर्ट में विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। इसके मुताबिक, "असीम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना और पाकिस्तान के राजनीतिक और संस्थागत परिदृश्य पर उनका लगातार दबदबा राष्ट्रीय ताकत का पुनर्जागरण नहीं, बल्कि किसी बीमारी से कम नहीं है। सेना को खुद पर घमंड है, उसे बड़प्पन का भ्रम है जिसने देश की स्थिरता और प्रगति की क्षमता को बार-बार नुकसान पहुंचाया है।"

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सेना प्रमुख अयूब खान, जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ के नक्शेकदम पर चलते हुए, मुनीर सेना के इस विश्वास को दिखाता है कि मुक्ति लोकतंत्र या विकास में नहीं, बल्कि एक सेना के सुझाए राष्ट्रवाद में है जो सैनिक को नागरिक से ऊपर रखता है और व्यावहारिकता से ऊपर डर को रखता है।

इसमें बताया गया है, "पचहत्तर सालों से, पाकिस्तान के जनरलों ने खुद को एक कमजोर राज्य के देवदूत के रूप में पेश किया है, जो नागरिक अक्षमता से इसे 'बचाने' के लिए आते हैं। अयूब खान के तख्तापलट और जिया के इस्लामीकरण से लेकर मुशर्रफ के 'प्रबुद्ध संयम' तक, हर हस्तक्षेप को देशभक्ति की जरूरत के तौर पर सही ठहराया गया - और हर बार देश कमजोर, गरीब और ज्यादा आक्रामक होता गया।"

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय गौरव और इस्लामी दृढ़ता के बारे में बयानबाजी की आड़ में, 2025 में मुनीर का फील्ड मार्शल के पद पर पहुंचना नाटकीय रूप से यह साबित करता है कि इस्लामाबाद में असली सत्ता रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर के खाकी पर्दे के पीछे है।

इसमें कहा गया कि, "मुनीर की खुद बनाई हुई छवि एक धर्मनिष्ठ जनरल - कुरान याद करने वाला और नैतिक संरक्षक - की है, जो धार्मिक-सैन्य राष्ट्रवाद में डूबे समाज में अच्छी लगती है। फिर भी यह जरूरी सच्चाई को छिपाती है: कि पाकिस्तान के जनरल, अपनी मानी हुई दिव्य नियति के नशे में, बार-बार व्यक्तिगत अधिकार को राज्य की ताकत समझ बैठे हैं। इसका नतीजा विचारधारा में लिपटे अधिनायकवाद का एक अंतहीन चक्र रहा है, जिससे राजनीतिक ठहराव और आर्थिक बर्बादी दोनों पैदा हुई हैं।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनीर के तहत पाकिस्तान की त्रासदी उसकी दोहरी नीति में है - नाम का गणतंत्र लेकिन असल में एक छावनी, जिसमें सरकार केवल सेना की इच्छा के प्रशासनिक विस्तार के रूप में मौजूद है। न्यायपालिका "राष्ट्रीय सुरक्षा" की जरूरतों के दबाव में झुक जाती है, जबकि मीडिया लगातार घेराबंदी में रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनीर की हालिया चालें - जिसमें 2035 तक सत्ता में बने रहने के लिए दस साल का एक्सटेंशन प्लान भी शामिल है - यह दिखाती हैं कि सेना को यकीन है कि "पाकिस्तान की मुक्ति" "संवैधानिक जवाबदेही" के बजाय "कमांड की निरंतरता" में है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "जब तक पाकिस्तान के नागरिक सेना से अपनी संप्रभुता वापस नहीं ले लेते, तब तक यह देश मिलिट्री के घमंड का एक दुखद थिएटर बना रहेगा - जहां जनरल साम्राज्य के सपने देखते हैं जबकि उनका देश कर्ज, निराशा और बर्बादी के बोझ तले दबा हुआ है। मुनीर का शासन, भले ही फील्ड मार्शल की शान से सजा हो, शायद जीत के लिए नहीं, बल्कि खोए हुए मौकों के लिए याद किया जाएगा - यह पाकिस्तान के सबसे लंबे, सबसे विनाशकारी भ्रम की निरंतरता है कि मुक्ति वर्दी पहनने में है।"

--आईएएनएस

केआर/