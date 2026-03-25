पाकिस्तान: पंजाब प्रांत में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे, 26 यात्री घायल

इस्लामाबाद, 25 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर-लोधरान सेक्शन पर आदम वहान रेलवे स्टेशन के पास कराची जाने वाली तेजगाम ट्रेन के सात डिब्बे पटरी से उतर गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस घटना में 26 यात्री घायल हो गए।

लाहौर से कराची जा रही ट्रेन के पांच डिब्बे मंगलवार की रात को पलट गए। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बाद लोधरान के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हाफिज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (एडीसी) लियाकत गिलानी, डीपीओ और रेस्क्यू 1122 के अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंचे।

पांच पलटे हुए डिब्बों में फंसे कुछ यात्रियों को बचाया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे के पीआरओ कलीम अहमद ने कहा कि घटना में किसी की मौत की खबर नहीं है, जबकि घायल लोगों को रेस्क्यू टीम मेडिकल मदद दे रही है। लोधरा रेस्क्यू 1122 के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुहम्मद सफदर ने कहा कि घटना में 26 यात्री घायल हुए हैं।

उन्होंने कहा, "उनमें से 17 को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया गया, जबकि एक महिला समेत बाकी नौ लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (डीएचक्यू) लोधरान ले जाया गया, जहां एक घायल की हालत गंभीर थी।"

लोधरान एडीसी लियाकत गिलानी ने कहा कि नौ यात्रियों को इलाज के लिए डीएचक्यू हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि बाकी को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया गया। डॉन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोधरान डीएचक्यू हॉस्पिटल के 35 बेड वाले वार्ड ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए रिजर्व कर दिए गए थे।

पाकिस्तान रेलवे के प्रवक्ता ने ट्रेन के पटरी से उतरने का कारण नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारियों द्वारा ऑर्डर की गई जांच के बाद ट्रेन के पटरी से उतरने का कारण पता चलेगा।

डॉन के मुताबिक, कुछ चश्मदीदों ने दावा किया कि बोगियों के बीच के कपलर टूट गए, जिससे ट्रेनें दो हिस्सों में बंट गईं। ट्रेन के दो हिस्सों में बंटने के बाद इंजन से जुड़े सात में से पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने प्रभावित रेलवे ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक रोक दिया और समसत्ता रेलवे जंक्शन से एक राहत ट्रेन भेजी गई है।

--आईएएनएस

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